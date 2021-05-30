今年六四燭光晚會及「毋忘六四」遊行被禁，但多個團體仍繼續落力呼籲市民以其他方式悼念六四。職工盟聯同醫管局員工陣線今午（30日）在銅鑼灣東角道擺街站，派發蠟燭及宣傳單張，其間遭警方截查。支聯會副主席鄒幸彤指，當局打壓前所未見，呼籲港人不應放棄悼念六四，堅持於六四當晚燃點燭光。

警員到場登記身份證及檢走單張

職工盟等人在街站向市民派發傳單、火柴及白色蠟燭，呼籲市民在六四當晚燃點燭光。約10名警員到場登記他們的身份證資料，又檢走部份單張，並拍攝現場情況，之後一直在街站旁戒備。

鄒幸彤指打壓下更不應放棄悼念六四

支聯會副主席鄒幸彤以個人名義，呼籲市民於六四當晚8時點起燭光悼念六四，「守住32年嘅約定、守住真相、守住香港人良知嘅底線」。她指當局今年的打壓是前所未見，包括禁止支聯會舉行六四晚會，但她呼籲港人更不應放棄悼念六四，「政權可以針對有組織嘅活動，但針對唔到每一個人，禁止唔到大家心裏面諗咩、禁唔到我哋燃點燭光」。

鄒稱政權企圖抹走7.21、8.31及其他警暴真相，相信六四事件都會有同樣遭遇，希望港人站出來守護所有真相，向政府及全世界證明香港人永不放棄，「如果我哋退讓，六四會變咗佢哋口中嘅一場風波、一場暴亂」。

「冇六四，香港人唔會認清共產黨真面目」

職工盟執委鄧建華亦呼籲市民，用自己方式運用他們派發的火柴及蠟燭。他稱街站有寫上「維園」的標語，但並非呼籲市民到維園悼念，而是想強調過往多年民主活動、遊行均由維園出發，希望提醒香港人「搵返屬於自己嘅出發點」。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯則提到，早前工會舉辦六四電影會遭電檢處阻撓，批評當局政治打壓。他續稱，六四事件與香港人息息相關，稱「冇六四，香港人唔會認清共產黨真面目」，呼籲市民以自己的方式悼念六四。

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