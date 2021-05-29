【本報訊】港台本月一集《議事論事》因片尾播放六四長跑片段一度下架，經剪輯再上架讓觀眾重溫。日前廣播處長李百全到立法會為事件解畫稱，該片尾片段未經編輯委員會審批，由製作團隊其後加插，偏離審批流程。港台節目製作人員工會昨日反駁，揭露過往兩個多月以來，管理層一直未有要求審視片尾片段，怒斥李百全所言偏離事實。

港台節目製作人員工會發表聲明，就近日《議事論事》被剪走片尾一事，逐點反駁港台和李百全的言論。港台曾指，六四長跑片段與該集討論的事項或立法會當前議題無關，事前亦未經編輯委員會同意。工會反駁指，該片段屬節目片尾（Roller），用於播放製作團隊的名單，選材為該星期的重要新聞事件，是《議事論事》持之以恒的做法，並非港台所指「加插播放」。

指編輯管理機制混亂

工會續指，自李百全上任後，《議事論事》團隊一直按管方要求，在製作節目前，提交故事大綱和受訪者名單；剪接完成後，亦按要求將影片交予管理層審批。過去兩個多月，管理層一直沒有要求審視片尾片段，是故管理層指事件「偏離編輯管理機制」是「令人費解，偏離事實」，工會反問管理層：「只片面交代事件，居心何在？」

李百全上周曾到立法會資訊科技及廣播事務委員會特別會議為事件解釋，他當時形容，該片尾未經編輯委員會同意就出街，因此屬「偏離編輯管理機制」。工會昨反斥，管理層由今年3月引入全新編輯管理機制，但一直以來都是由上而下提出不同口頭要求，「指令混亂，出現朝令夕改，亂劃紅線的情況」。即使員工向管理層反映意見，尋求溝通亦不果，令前線人員無所適從。

工會續指，製作團隊一直希望節目可涵蓋各方意見，卻仍發生節目內容被刪走、甚至抽起節目的情況，影響節目質素，觀眾難以理解完整內容。然而，港台卻可播放由特首林鄭月娥主持的《選委界別分組面面觀》，同樣只有一面倒聲音，卻不被視為偏頗，形容情況令人擔憂，「港台是否只剩下『總編輯自主』，再沒有不偏不倚？」