【本報訊】終審法院首席法官張舉能昨稱，法庭獨立行使司法權力，不受任何干預，純粹基於不同意法庭判決而對司法機構的獨立性一再提出不必要的質疑，不論質疑是來自香港或外地，也會令法治受損。他又呼籲，資深大律師應在有機會時參與公共事務，並有責任在有機會時為司法機構發聲。

委任四資深大律師

終審法院昨舉行年度資深大律師委任儀式，有四名大律師獲委任為資深大律師，包括多次代表律政司處理反修例案件刑期覆核申請的律政司副刑事檢控專員林穎茜、私人執業的周嘉俊、聶心平、前財政司長曾俊華政治助理羅永聰的胞兄羅敏聰。

張舉能出席儀式致辭時指出，法官嚴格依據法律執行司法工作，秉持無懼、無偏、無私、無欺精神，法庭獨立行使司法權力，不受任何干預。純粹基於不同意法庭判決而對司法機構的獨立性一再提出不必要的質疑，不論質疑是來自香港或外地，也會令法治受損，亦不利於維持公眾對香港法庭的信心。張指，資深大律師有責任在有機會時為司法機構發聲，以維護司法機構的聲譽。

資深大律師羅敏聰認為，國安法生效後，香港司法獨立仍存在，沒受到打擊，「大家（同業）對於香港司法獨立都係好珍視，我完全睇唔到點解𠵱家呢一刻大家會話香港冇司法獨立」。對於坊間有聲音質疑昨日10.1遊行案判刑過重，羅指訴訟各方若對判詞有質疑，可透過現有的機制上訴，公眾不應因為不同意法庭判決，便認為「法治已死」，「所有判詞都可以上網睇，所有嘢係喺太陽下發生」。

資深大律師林穎茜曾多次代表律政司處理反送中案的刑期覆核案件。在一名15歲患亞氏保加症的男生投汽油彈縱火案中，律政司不滿原審判刑過輕，向上訴案庭覆核刑期，最後男生被改判入教導所。林當日離開法院時，遭男生母親追着指罵「賺埋啲陰質錢」。早前坊間有聲音質疑，林僅持有大律師資格一年，便獲委任為資深大律師。林昨指，自己已擔任政府律師多年，「我已經做咗多年檢控官，我相信首席法官會知道我係咪勝任」。