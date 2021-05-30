八九民運中曾參與創建北京工人自治聯合會的韓東方，六四後遭中共通緝，被捕判監22個月；之後因病出獄，輾轉來港，97年獲發身份證，一直定居香港。

今午韓東方與家人現身支聯會的六四紀念館。他表示，六四事件是他生命的一部份，強調最重要是自己內心，不應被外在形式規範悼念六四的方式。他又指，若中共禁制香港市民不要講六四，只會令其成為記憶，「限制變成一種延長，更令人記憶更清楚」。

稱不希望六四事件成「例行公事」

今年58歲的韓東方受訪時強調，六四事件是歷史事實，對他而言不僅是記憶，更是一種「人生」，指1989年6月4日是他至今難以忘記的日子，也是他生命一部份，「通常唔需要提醒，唔需要去維園，唔需要一支燭光嚟提醒自己」，強調最重要是自己內心，「人之所以為人，唔係得肉身，而係有諗法。」

他又認為，不應該被外在形式規範悼念六四，故他2009年起已不接受媒體專訪，更不希望六四事件成為「例行公事」，「（六四）唔係唔重要，但唔需要定性為一個日子」。

「唔使畀人平反，事情係發生咗」

韓東方不認為香港日後不能再談及六四事件，指即使內地不容許巿民提及六四，但市民仍能以其他方式表達，例如「5月35日」，「其實有啲嘢係唔使驚，如果過份解讀，反而效果係相反，信自己係好啲。有自信，自己唔驚就唔使驚人哋。」

他又指，在過往的維園集會上，均未有高喊「平反六四」口號，因為六四不需由官方重新定義，「唔使畀人平反，事情係發生咗，（件事）喺自己人生當中，先係最重要」。

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