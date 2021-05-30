特首跑馬仔未開閘先角力，外界盛傳前特首梁振英已經向北京自薦，近日仲有唔少「梁粉」出文批評特首林鄭施政，為選戰前嚟番個造勢大會。

立法會前主席曾鈺成接受《灼見名家》訪問嗰陣都話，相信梁振英想參選特首嘅消息，不過佢就覺得梁振英同「梁粉」成日指指點點咁批評政府施政，對特區管治無好處，仲話咁嘅畫面北京都唔會想睇到。

稱梁振英當年不連任 因中央憂梁營選委會唔夠票

曾鈺成話，有唔少人想梁振英再做特首，而國家級領導人兼任香港特首係無問題，因為根據《中華人民共和國公務員法》，不少國家領導人都有兼任省部級領導人。

佢又講到，梁振英2016年唔連任嘅原因唔係因為中央政府對梁信任度不足，因為佢卸任後做埋政協副主席；反而係因為中央擔心梁在選委會拎唔夠票當選，出現流選。不過隨住立法會通過「完善」選舉制度，曾鈺成都話冇咗選委會障礙，自然容許「表現較好」嘅梁振英再落場競賽。

稱兩任特首隔空駁火如「自燃」

不過，被喻為「政界KOL」嘅梁振英近日連番批評林鄭政府，就連曾鈺成都話「很有分量」，擔心咁「指指點點」會影響市民對施政嘅信心，仲可能對林鄭唔公平；仲話兩任特首咁駁火係不利港府管治，好似「自燃」，咁嘅畫面北京都唔想睇到。

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