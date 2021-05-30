47名參與涉及民主派初選人士被控違反顛覆國家政權罪，明天下午將在西九龍裁判法院再次提堂。大學客座副教授吳明德昨日在民主黨林卓廷的YouTube頻道，讀出林卓廷3月19日的獄中書，指林在信中感謝前輩好友多年來情深義重的襄助，在風高浪急的歲月與他甘苦與共。對於好友和支持者堅持旁聽送車，林表示無言感謝，又稱來信和到場聲援巿民的「每字每句每點手機燈光」，都是對他的無限鼓勵，「感激在孤單的路有你的遙遠相隨，讓我們保持盼望，不再孤寂。」

由隔離倉到球場 已感「海闊天空」

林卓廷信中指，自己離開隔離倉兩日，目前已在另一倉房生活，日間可與囚友在球場做運動，形容「能夠在原本的鐵籠，轉到球場，已經感覺海闊天空」。他又透露，有囚友指他和47案中的被告屬「高知名度囚犯」，會吸引傳媒在山頭拍攝他們在球場的活動，雖然他覺得記者拍攝到自己無所謂，但為免影響其他囚友，故還是留在人少的地方做掌上壓，「一些囚友明知可能有鏡頭，還是過來和我這敏感人物談天，實在感謝」。

抱抱樞機 聞同案被告安好感欣慰

他又指，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機曾前往探望，指早前在單人隔離倉時，兩人只能隔着厚重的大鐵門，在傳飯的小空間握手問好，但最近兩人終能並排而坐，讓他「親切地抱抱樞機這位可敬可愛的長者」。他指陳除探望他外，亦有探望尹兆堅、毛孟靜和吳敏兒，更經常旁聽8.18案，「這位80多歲的長者，實在太頻撲勞累了，但聽到同案的其他朋友情況還好，我也欣慰」。

他又形容，尹兆堅至今是民主黨堅實戰友；年紀已不輕的毛孟靜本打算退休，今日卻受到牢獄之苦，令他感到「心碎」；吳敏兒作為香港工運重要領袖，為民主和工運實在犧牲太多，「我在獄中能做的已不多，只能為幾位和其他獄中好友禱告，願他們早日自由、平安」。

他又指，多名黨友包括李永達、張文光、劉慧卿、冼卓嵐等先後前往探望，形容多年來，自己身邊總有不少恩深義重的前輩好友襄助，在風高浪急的歲月甘苦與共，令他無限感恩。而在庭上見到不少好友和支持者堅持旁聽送車，他表示無言感謝。

車仔歐聯奪冠 劉頴匡興奮

另外，劉頴匡女友今日前往探望後，透露劉穎匡對車路士在歐聯奪冠感到相當興奮，並說：「雖然唔期望佢（劉穎匡）4年後（甚至8年後）就出得返嚟，但循例都希望（車路士）下次如果再入到決賽，佢可以喺外面同各位一齊觀戰吧！」

疑信件太多 懲教檢查不及 送抵時間慢

47人案另一被告、人民力量「快必」譚得志，昨日則向前來探望的友人表示，最近不論寄入還是寄出獄中的信件，送抵時間都相當慢，指直至昨日，仍只收到截至4月底的信件，懷疑可能是由於信件太多，懲教署檢查不及所致。

至於早前宣佈退出政壇的前立法會議員范國威，前日回覆支持者信件時則稱：「會努力把現在承受的苦難，當作是一場沉澱思想及堅固信念的歷程」。

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