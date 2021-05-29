因初選案被指違反《國安法》的政治素人吳政亨（網名李伯盧），與案中其他被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、袁嘉蔚等，續還柙至本月31日，以待案件再訊。

1月至今，吳政亨被還押已逾3個月，上庭在即，吳政亨透過友人在Patreon發表家書，稱不知被還押這數月「會是我被囚光陰的幾分之幾」，可幸對物質沒有太多牽絆，亦有幸擁有豐富的想像力，「他們才關上門，一轉身我已經飛出了囚室，不知所蹤」，形容「沒有任何鐵鎖可以鎖得住靈魂」，揚言個人思考及想法均是「最神聖的領域」，會誓死保衞：「一生都不會說違背良心的事。這方面，我絕不妥協。」

政治素人 提倡「三投三不投」

曾自言「我只是個小人物」的政治素人吳政亨，網名李伯盧，2016年為「雷動計劃」義工，去年民主派立法會初選時，曾發起街站聯署提倡「三投三不投」，即呼籲選民在初選及正式立法會選舉時親自投票，並將選票投給初選獲選的候選人，同時不要投給不支持、不參與、不服從初選人士，旨在以民意約束初選參與者，當時獲逾5萬人聯署支持。

初選過後，港府以防疫為名推遲選舉，吳政亨改組「三投三不投」，設立「街頭議會」YouTube頻道，希望將議會及街頭的聲音連繫，提供平台予各階層發聲，並不時以專題影片分析時事。被國安處指是初選6名組織及策劃者之一。

友人代開FB及Patreon發佈近況

吳政亨與初選案其他被捕人士將被還押至本月31日，以待案件再訊。吳的友人為他開了一個Facebook專頁「吳政亨關注組」及Patreon，定期發放吳政亨的最新消息，分享從前與他的生活故事。Patreon訂閱收入亦轉交吳本人。上庭在即，吳政亨手寫家書，交友人在網上發佈。吳向家人謂，被囚數月，「說長不長，說短不短，我亦不知道這會是我被囚光陰的幾份之幾」。

「沒有任何鐵鎖可以鎖得住靈魂」

吳指，在囚中要適應物質方面需求最容易，因為他沒有太多這方面的牽絆，「被物質蒙蔽而放棄更高追求，本來就是很可悲的人生」；而身軀自由層面上，「我亦有幸地擁有豐富的想像力。他們才關上門，一轉身我已經飛出了囚室，不知所蹤」，自言「沒有任何鐵鎖可以鎖得住靈魂」。

經常在網上發聲的吳政亨，認為在獄中最難捱是資訊缺乏，「我的腦袋每分每刻在思考，而資訊就是思想的食糧」，他指平日經常上Google求證發掘資訊，惟在囚中，獲得資訊的途徑有限，「缺乏了廣度，惟有以深度補救」。他稱感謝多位有識之士提供書籍建議，而且獄中沒有太多東西分散注意力，可專注地吸收書本內的訊息，「算是因禍得福」。

從不畏懼分享想法：我只會說得更大聲

還押逾3個月，吳政亨謂其思考出的大部份結論，經過消化及自我辯證後，理解更加深刻，信念更加增強，偶爾亦有新想法，「中間有些有違大眾智慧，亦有些並不政治正確」，但他說：「我從來不會畏懼分享這些想法。唯一途徑，就是說服我錯在哪裏，靠利誘威逼的話，我只會說得更大聲。」

最後吳政亨寫道：「我的思考，我的想法，對我而言是最神聖的領域，我會誓死保衞。我一生都會努力分享我思考的成果，一生都不會說違背良心的事。這方面，我絕不妥協。」

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