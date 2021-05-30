港府早前連番出招「谷針」，但疫苗接種率仍未如理想，至近日有地產發展商出手，撥出價值過千萬元單位作大抽獎，鼓勵市民打針後，昨日（29日）接種首針市民創近個半月新高。政務司司長張建宗在網誌直言「此舉值得肯定」，歡迎商界主動提供誘因，認為是「彰顯其企業社會責任」；同時提醒市民若不希望香港再走抗疫「回頭路」，應盡快接種疫苗，別再猶豫或抱觀望態度。

張建宗在網誌表示，本港疫情現時大致達致「清零」，但根據不同國家和地區的經驗，及香港鄰近地區的實際情況，現時疫情仍然嚴峻、變種病毒肆虐和出現疫情反彈的地方都是疫苗接種率較低，認為本港目前疫苗接種率不足20%，令人非常擔心。

張建宗指，近日有地產發展商自發捐出住宅單位，通過抽獎贈送予已接種疫苗的市民，認為做法值得肯定。他歡迎商界主動提供誘因，鼓勵市民接種疫苗，彰顯其企業社會責任。他續說，政府本月中起推出的外展接種服務，至今曾為一所會計師事務所及一個工地的員工提供接種疫苗外展服務。

他強調，抗擊疫情不能心存僥倖，若不希望香港再走抗疫「回頭路」，疫苗接種是唯一的最佳辦法，呼籲市民別再猶豫或觀望，盡快接種疫苗。

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