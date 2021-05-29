【本報訊】因10.1案被重判18個月的社民連常委兼民陣召集人陳皓桓度過了判刑後首日，其社交網站昨日由管理員發文，引述陳皓桓指一早預料有這結果，呼籲外界毋須擔心，希望大家不會因而被嚇怕而不敢發聲。流亡澳洲的前立法會議員許智峯狠批10.1案判決令人憤恨，更斥國安法指定法官「是暴政手上殘害人民的屠刀」。

陳皓桓的facebook專頁昨發文，講述陳的情況。對於法官胡雅文在判刑時，斥責被告以為呼籲參與集會人士和平理性非暴力就可以和平，是「天真及不切實際」，陳皓桓指，他「寧做天真的人，都不屈服暴政之下！」他指早已預料有今次判刑，但希望「唔好嚇怕大家，令大家唔再發聲！六四悼念，七一發聲，香港人頂硬上！就算失望，不能絕望。」

許智峯斥法庭離地

陳更特別呼籲外界毋須到監獄探望他，支持他的人可以選擇寫信：「𠵱家暫時只安排親友探，支持佢嘅可以寫信，但唔好無安排下自行去，懲教係唔會批㗎。」

流亡澳洲的前立法會議員許智峯昨在facebook發文，狠批判決令人憤恨，斥法官的判刑理據和評論更令他咬牙切齒，認為法庭「站在離地的『道德高地』」。許智峯認為今次法院給予公眾的訊息強硬，「就是『和』、『勇』都是罪，任何反對政府的，都要坐監」，反問「還要虛偽地說甚麼言論自由要有制約？」他續指，「2019年以來，我只看過法官不斷懲罰行使言論自由的人，卻從來無法官審判打壓自由的政權──政權必然是對的，人民必然是錯。試問這些法官，市民還有甚麼途徑發聲？還是發聲本身就是罪？」

葉健民讚楊森挺身而出

許智峯更提到民主初選案中，前議員毛孟靜、尹兆堅保釋被拒的判詞，指「原來法官對甚麼是『宣揚假新聞』、『與外國勾結』、『危害國家安全文宣』，已經做了政治判斷」。許認為，國安法指定法官「根本只是暴政手上殘害人民的屠刀，究竟他們還要為虎作倀到何時，才到他們自己被歷史審判？」

民主黨楊森被判囚14個月，其好友、城大公共政策學系教授葉健民在社交網站大讚楊森，指楊正直勇敢，爽快直接，「感覺似粵語片的曹達華：未必係最好打最型嗰個，但有需要時總會挺身而出」。葉健民曾經受教於楊森，透露楊是他加入當年匯點（匯點及後與港同盟合併為民主黨）的關鍵人物：「當年上佢Introduction to Social Policy，深受啟發覺得要做啲嘢，落堂後面懵懵走上佢office：『我可以加入匯點嘛？』」

他指楊森是足球健將：「打中場係一個打晒嗰種，三四十碼長傳同射波，唔講得笑。當年匯點最大嘅凝聚力，其實唔係乜嘢論政呀理論呀，而係個個禮拜喺銀禧中心踢波……佢個仔繼承父業，亦經常入選港隊青年軍。但六四之後冇機會到內地睇個仔比賽，森哥一直耿耿於懷，心存歉疚。」