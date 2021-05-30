警方連續第二年以防疫為名，拒批支聯六四晚會後，支聯會今午2時重開六四紀念館，同時舉行「八九民運與香港」圖片展及主題展覽。有家長今日特別攜一對子女參觀紀念館，只為把握機會讓下一代認識六四事件，不希望子女的記憶淹沒在「被篩選」的歷史，又認為政府日後即使取締支聯會，「但一定不能取締人心」。

六四紀念館今日重開後，方先生即攜同一對子女到場參觀。他接受《蘋果》訪問時坦言，希望六四紀念館仍然存在時，盡量讓下一代認識不被篩選的歷史，並坦言擔心政府新推的國安教育，對一對子女造成的影響，直言：「國家政權不能坦白面對自己做所之事⋯⋯只准報喜不報憂，咁對下一代係好差嘅教育。」

面對香港今年政治環境改變，以往曾與子女參與六四晚會的方先生稱，至今未決定今年悼念六四的方法，但認為政權不能阻止市民悼念六四，「你停我哋一年、兩年燭光晚會，係左右唔到個事實，一有機會，我哋都會企出嚟。」

他表示，在「港版國安法」下，會自行在安全、不犯禁的環境下，爭取悼念六四，並相信「每一個真心想悼念嘅人都會咁做」，認為悼念六四的意義，在於鼓勵港人關心內地仍受壓迫的市民和六四死難者家屬。

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