本港生育率按年下降，勞福局局長羅致光今（30日）以「生育率低處未算低」為題發表網誌，表示香港於2020年的總生育率已跌至0.87，雖仍未於全球「包尾」，但認為已遠低於過往可預期的範圍。他又指，去年生育率下降，是受到前年社會事件的影響，而後期亦受疫情影響，推測2021年的生育數字仍會因失業率高峰期及疫情而下跌。

至於法定有薪產假從去年12月11日起增至14星期，羅致光表示，由措施實行至5月27日，當局僅接獲601人的僱主申請發還4星期產假。他認為有關安排剛起步，故申請數字屬合理水平。

羅致光又稱，過往本地的研究指出影響生育率的因素有很多，較為明顯的是未婚比例上升、結婚年齡上升、樓價相對收入比例上升等等；而幼兒照顧的考慮亦是因素之一。他指出，政府已多管齊下增加資助幼兒服務的數目和提升質素，例如將需求寫入《香港規劃標準與準則》、嘗試透過購買物業在18區增加資助幼兒中心、在合適的賣地項目條款中加入幼兒中心、改善人手比例及增加中心資助等等；希望有助增加勞動人口參與率，幫助減少港人其中一個生育意願的障礙。

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