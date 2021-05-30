《國安法》後首個六四，當年一位位對武力鎮壓義憤填膺的建制派，如今掉頭避談；多位昔日領頭爭取平反的民主派，現只能在高牆內默默悼念。餘下蠢蠢欲動，伺機參選的中間派，對這段歷史又如何解讀？面對血腥史實，又有沒有中間路線可走？

2016年立法會選舉，新思維主席狄志遠被對手劉小麗，翻出於天安門與民建聯成員笑着合照的照片，嘲狄以獨特方式平反六四。5年過去，狄志遠再考慮出選，堅稱「六四一定要平反」。看着32年前，香港150萬人響應北京學生號召的遊行相片，稱自己當時也在「某個（條）街裏面幫手做緊啲嘢」，直至近數年亦有出席燭光集會。

不過今年六四晚上沒有集會，狄承認現時紅線較模糊，預計這一兩年，政府對於各個集會也相對嚴防。但相信當社會趨於穩定，政府不會阻撓過去一直能舉行的集會，否則便明顯危害一國兩制，亦不符合基本法原則。至於自己則會以動機考量，稱不論參加甚麼行動、叫甚麼口號，若是希望中國好，便不會有太多避忌。

當年傘運過後，多間大學學生會另行籌辦六四紀念活動。當時狄志遠曾於報章專欄質疑學生會做法「分弱支聯會」，難向中共顯示實力。但狄現今重看學聯照片，已改變說法稱尊重年輕人意見，「唔堅持話一定要所有人都係一樣咁嘅形式」。而他稱今年會以和朋友聊天，「討論返當時情況、估量吓中國未來發展係點，民主步伐空間係幾多」來悼念六四。

「未想像到再提毋忘六四議案」

對於舊黨友相繼入獄，問到若然當選，會否肩負過去民主派多年動議「毋忘六四」議案的角色，他則回答「未想像到」，但會「先民生後民主」，用兩年時間集中民生發展。而平反六四非他唯一工作，相信「默默做好民生工作，對爭取平反六四有一個機會。」

至於對參選仍持觀望態度的袁彌昌，則形容現時情況與當年六四運動後，中國在各方面也大幅收緊的形勢相似。他將六四事件和反修例運動作類比，指兩件事同樣有其正當性，但都以「失敗」收場，結果民主進程和自由反陷入倒退，引人反思。

對於未來，他預計政府會「擺擺姿態」，但不會全面禁止集會，否則易惹來民意反彈。他指現時令市民毋忘事件才最重要，即使支聯會「修飾一下結束一黨專政口號」或有其他做法，相信市民也會理解。

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