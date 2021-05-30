港台早前將原於本月21日播放的《議事論事》下架，廣播處長李百全曾解釋指，因片尾播放六四長跑的片段，偏離編輯委員會機制，故一度將該集下架。港台工會日前發聲明，反駁李百全言論，並「踢爆」管理層從未有要求審批片尾。

港台今（30日）再發新聞稿，與工會隔空罵戰，強調片尾亦需得到編輯委員會審批，亦指自編輯委員會成立以來，只有3個節目被抽起，而涉事節目均由「港台的一個組別的團隊負責」，矛頭直指港台的公共事務組（PCA）。

工會反駁指，港台讚賞「聽話」製作團隊、不點名批評公共事務組，有分化之嫌，稱是次事件突顯港台為宣示權力，「連一個鏡頭都容不下」，又指李百全一直拒絕出席員工大會，更在辦公室加設密碼鎖，增設保安看守。

港台再批團隊違指令：節目內容及片尾須關乎立會並獲委員會批准

港台今發聲明回應工會言論，重申編輯委員會早前已決定，《議事論事》內容必須關乎當下立法會事務，並須得到編輯委員會批准，當中包括片尾部份，負責的管理層已多次向屬下製作團隊作相關指示及督導，因此加插六四長跑片尾，明顯違反編輯委員會的指令，偏離編輯委員會機制。

港台指，會嚴正就原《議事論事》製作團隊涉嫌違反現行編輯管理機制進行調查，並按既定機制，懲處違規人員及追究責任。

不點名批公共事務組 稱被抽節目均該組負責

港台於新聞稿中，亦不點名批評負責製作時事節目的公共事務組。文中指，港台重視與各層級同事溝通，並按既有的管理鏈，向不同層級的員工講解編輯委員會的決定。

港台續指，自今年3月引入編輯委員會機制後，「絕大部份」製作團隊均專業配合機制行事，運作大致暢順；惟在芸芸數千節目小時中，只抽起3個於3月前完成製作的節目，「事實勝於雄辯⋯⋯這些節目皆由港台的一個組別的團隊負責」，矛頭明顯指向公共事務組。

港台又特意感謝配合編輯委員會要求、《港台約章》及《節目製作人員守則》的製作團隊。

批工會不尊重約章守則 稱員工以「一己成見」左右專業判斷

對於工會質疑，由特首林鄭月娥主持的《選委界別分組面面觀》是否持平。港台反駁指，《約章》下的公共目的，包括讓市民認同公民身份及促進公民社會發展、提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身份的認同感，因此《選委》符合《約章》要求。

港台於文末更直接批評工會，指港台編輯自主， 不等於個別製作人員編輯自主，又希望工會可尊重《約章》及《守則》，「個別員工不能任由一己成見左右其專業判斷」。

港台續稱，港台屬公營機構，亦是政府部門，「凡事須有規有矩，不能偏離機制」，希望工會能以事實為基礎提出意見，否則只會影響管理層與工會的有效溝通。

涉事同事稱已上呈《議事》細節 指編委會從未要求審核片尾

港台節目製作人員工會回應指，早已向涉事同事了解，同事已盡責上呈節目題目及嘉賓名單等細節，但編輯管理機制實行以來，均未有要求審查片尾，現時卻「反咬」同事違反機制，做法並不公允。

工會斥，是次事件突顯港台為宣示權力，「連一個鏡頭都容不下」，對港台的嚴詞指摘及不合符比例的回應感到驚訝和失望，希望管理層回歸理性討論。

李百全辦公室設密碼鎖 增保安看守

工會批評，港台不點名批評公共事務組「唔聽話」有分化之嫌。工會指，以往曾多次邀請李百全踏出辦公室，親身出席員工大會，惟處長甫上任已一反歷任做法，更在辦公室加設密碼鎖，增設保安看守，足以反映李百全對員工的態度。

工會亦反駁，港台被抽起的節目並不止3個，《鏗鏘集》和《鏗鏘說》最少有3集為在播放前一刻才被抽起，至今仍然未能播放。

對於港台指，港台編輯自主並不等於個別製作人員編輯自主，工會反指，同為總編輯的李百全不停為編輯委員會掩護，不願雙向溝通，「我們不禁問：處長怕甚麼？」

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