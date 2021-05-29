【本報訊】香港太古可口可樂公司早前推出重整薪酬架構政策，被營運部員工怒批以優化為名，趁疫情逼員工接受減薪為實，受影響員工周五起發動工業行動抗議，昨日有公司運輸隊員工加入罷工，抗議太古可樂的方案，批評資方「忘恩負義」。

太古可樂總部昨早有員工綁上「用完即棄」等紅色頭帶，拉起「太古可口可樂 忘恩負義用完即棄」等橫額抗議，員工高叫「太古可樂冇陰功」等口號。

在太古可樂工作11年的蒸餾水輸送隊員工邱先生說，新方案下薪金減約3,000至5,000元，幾乎是薪金的三分之一，他看到方案後的第一張糧單即「眼淚流」，「睇到份糧單已經冇心機去做，好多同事已經對公司失晒信任」，但他目前並未考慮離職，「會中咗公司圈套」。

高層以家庭狀況游說

營業部員工Gary在太古可樂工作了19年，調整下失去三分之一的薪金。他透露有同事反映，在一對一諮詢期間，高層曾以同事個人狀況游說：「（佢就會同同事講）我雖然無你facebook，不過我知道你屋企有小朋友，又需要供樓，咁你如果無咗份工，好慘㗎喎，但係我哋個方案，就必須要行㗎喇」。

雖然新方案對年資較淺的同事有加薪保障，在營業部工作約兩年半的Hans底薪的確有3000元加幅，但其他方面沒有保障，「我會諗如果做多五年、十年，我變咗舊嘅員工」，因而拒絕簽署新合同。

太古飲料（香港）職工總會會長卓漢文稱，營業部同事非「恨錢」，但不滿一個月補償金額太少。他承認罷工的實際影響有限，「好坦白，喺呢度嘅員工，我諗只係佔一成到㗎啫，對佢（公司）運作相信影響唔係好大，但係點解我哋都要企出嚟呢？我係想話佢知，我可能對你生意無影響，但我都要清楚表達，我哋對你真係好不滿，我哋先會企出嚟」。

香港太古可樂回應稱，資方已在薪酬方案上作出多項調整，亦設適應期，其間新舊制度並行，讓同事更快適應及理解新制度。資方沒有因未接受新方案或參與工業行動辭退任何員工，亦將繼續與同事及工會保持密切溝通。