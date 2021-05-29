【本報訊】警方拒批不反對通知書予六四遊行及維園燭光集會，公眾集會及遊行上訴委員會又駁回支聯會上訴。支聯會、職工盟及社民連代表昨傍晚到葵涌廣場外擺設街站，向途人派發電子燭光及宣傳單張，呼籲港人毋忘六四。現場警員突然指控一名正直播的職工盟幹事違反限聚令，「你𠵱家可能係自己一個人，但我啱啱睇到你周圍有人。」

支聯會、職工盟和社民連藉街站呼籲港人「說出真相，拒絕遺忘，尋求公義，呼喚良知」，並在六四當日繼續燃點燭光，眾人均有遵守四人限聚令，並分隔開1.5米。

不過逾10名警員到場，即指現場各人及記者違反限聚令，要求途人散開，又先後抄下兩名職工盟組織幹事的個人資料、拍攝在場人士面貌、以及將揚聲器放到記者附近廣播。

警方又突然指控一名正獨自直播的職工盟組織幹事林小姐違反限聚令，要求她出示身份證明文件及向她發出告票，但警方未能清楚解釋林小姐違規原因，更未能指出林的同行者，只是多番透過咪高峯說：「你𠵱家可能係自己一個人，但我啱啱睇到你周圍有人。」

社民連成員遇襲

職工盟組織幹事林小姐表示，現階段不考慮繳交罰款，「如果喺咁唔合理嘅情況下都交罰款，某個程度上即係認同咗一個人都會違反限聚令，咁香港人以後就唔可以行街，因為𠵱家喺條街度每一個香港人將來都有機會俾警方控告違反限聚令。」

到場的社民連副秘書長陳寶瑩稱，在中國領土上，多年來只有香港能舉辦六四集會、燃點燭光，直言強權用盡一切方法打壓只為令港人遺忘，她明言自己會繼續派發宣傳單張及電子燭光，「我諗佢（政權）嘗試用嚴刑峻法去令香港人唔出聲，但我覺得我哋一定會有其他方法喺當日去表達我哋嘅意願。」

此外，社民連昨在銅鑼灣紀利佐治街擺設「呼籲港人毋忘六四」街站，社民連指他們遭到政見不同男子襲擊。

社民連黃浩銘指，有一位年長會員被襲擊，但最後在警察調解下，被襲擊的成員不再追究，因此警方也沒有拘捕任何人。