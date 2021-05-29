【本報訊】政府去年6月起短暫放寬健全成人申領綜援的資產限額一倍，本月底完結，政府決定不再延長措施，下月打回原形。勞工及福利局局長羅致光曾估計，約有四萬家庭受惠放寬措施，惟社署資料顯示，去年6月至上月底，失業綜援個案僅增加約1,200宗，升幅只0.6%。

去年6月，政府放寬健全成人申領綜援的資產上限，由3.3萬元調高至6.6萬元，為期半年，並改稱為「援助失業人士特別計劃」。其後計劃延長多六個月，至本月底為止。

社福界：手續繁複令人卻步

兩輪計劃共動用公帑近40億元，勞福局局長羅致光曾於港台節目《給香港的信》稱，估計約有四萬個家庭受惠於新措施。究竟這40億元幫到幾多失業人士？本報向社署查詢有多少名綜援人士受惠於新措施，即其資產介乎3.3萬元至6.6萬元，署方沒有提供，僅指截至今年4月底，失業綜援個案約有19,800宗，較去年1月上升約57%。

放寬資產限額於去年6月起才實施，社署資料顯示，整體綜援個案由去年6月226,734宗，微跌至今年4月223,154宗，跌幅約1.5%；同期的失業綜援個案則由18,600宗升至19,801宗，增加1,201宗，增幅僅6.4%。

社福抗貧聯盟發言人黃國基指，社署數據反映，放寬綜援資產上限「係唔effective（有效）」，除因綜援具標籤性外，很多人不知道放寬資產上限，加上有其他掣肘，都窒礙有需要人士申領。早前聯盟接獲一宗個案，有失業人士原打算短暫申領綜援，但社署人員指他住屋租金太高，建議先搬去租金較平的地方居住，個案最終無奈放棄申請。「從來六萬六呢個數字都冇喺我視線範圍出現。」社區組織協會幹事吳衞東說，社署網站至今仍顯示單身健全成人資產上限為3.3萬元，「相信好多人都唔知（放寬）」。

社署回應稱，政府正陸續落實一系列措施支援有經濟困難的人士及家庭，包括限時降低職津非單親住戶的工時要求，以及限時放寬短期食物援助服務計劃的資產限額等。