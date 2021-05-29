【本報訊】政府不遺餘力「谷針」，日前將疫苗計劃擴大至持雙程證留港的內地人，首日有4,000多人預約打針，當中有內地人指出，覺得受歧視，既然大部份港人不願接種，一早便應該開放給內地人打針，以免浪費疫苗。

疫苗計劃前天起擴大至持雙程證留港的內地人，官涌疫苗接種中心昨午大排長龍，隊尾一度排到街口，有中心職員表示，當中不少是持雙程證人士。

指港人不打應早點放寬

去年10月持雙程證來港的江太透露，曾向私家診所查詢，能否付款接種，但護士告知沒有相應政策，讓她一度產生被歧視的感覺，「如果我喺大陸，我即刻排隊即刻有得打！」現時擴大至雙程證人士，她形容是比較溫暖及人性化的做法，「費事疫苗嘥咗，其實好多地方已經唔夠打，香港咁好嘅福利，點解大家唔打呢？」

持雙程證到港一年多的石小姐批評，應該按接種意願而非是否香港人來訂打針的優先次序，既然香港居民不願意打，應早一點放寬。她又表示，選擇接種科興疫苗，因進行資料蒐集後，發現副作用更少，「科興是國產的，我覺得安全一點。」

政府準備7月開始為在港約13,000名免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認為難民的人士接種。

公務員事務局長聶德權昨在電台節目表示，政府前日起開始讓持雙程證的非本港居民預約接種，首日有4,000多人透過郵局預約。本港共訂購750萬劑復必泰疫苗，約200萬劑已到港，並已接種百多萬針，目前餘下約90萬劑。當局已與藥廠商討，調整運送疫苗數量來港的時間，如果本港疫苗接種比率低，會影響採購下一代疫苗的議價能力。

食物及衞生局長陳肇始表示，留意到有未接種疫苗的市民其實是想在等下一輪才接種，港府雖正計劃採購疫苗加強劑，以提高免疫保護，但如果市民未接種頭兩劑疫苗，日後亦不能接種加強劑。