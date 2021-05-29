【本報訊】六四燭光在香港點亮了31年，大家繼續燃燒的理由是甚麼？問卷向受訪者了解他們堅持的原因。在179名會堅持悼念六四的受訪者中，最多人選擇「不想歷史被遺忘」，達84% 。同時，亦有大部份人受到港人自身的抗爭驅使，有75%受訪者表示，悼念是為了「證明香港人並未死心」。

大學生：與反送中一脈相承

今年19歲的學生Yan說，六四在課本只得一小段，來龍去脈未必交代清楚，「我𠵱家都仲知道，但可能再下一代，甚至再下下一代，唔會再知呢件事係點樣」，所以她認為民間悼念十分重要，「可能政府不斷抹黑，不斷改寫歷史，如果民間肯傳承落去，不斷繼續講，係可以流傳到。」

26歲的陳小姐過去無悼念習慣，今年則打算在家悼念六四。她解釋，社會運動令她對六四感受加深，「情況都幾相似，大家都係差唔多年紀出去……六四係大家想要自由，但係佢（政府）㩒住你唔畀做任何嘢……其實同𠵱家香港係差唔多。」

曾參與六四晚會的大學生Sam亦認同，過去的抗爭令他更關注六四事件，「當你知道一個國家可以咁霸道嘅時候，你唔想喺咁嘅環境生活，就要做啲嘢改變。」李同學則表示，反送中運動令她聯想起六四示威者面對的困難，「睇返六四，信念上係好似，成個民主運動一脈相承，種下咗種子，嚟到近年香港先可以開花結果。」