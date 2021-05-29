本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情繼續緩和，昨日（29日）新增1宗輸入個案，本港連續兩日零確診數字斷纜，但本地仍然維持零確診。衞生署亦連續5日不設疫情記者會。另外，衞生防護中心提醒市民，深水埗福榮街37-39號及大角嘴維港灣第6座居民須於明日（30日）接受強制檢測。

昨日唯一一宗病例為42歲女子，無病徵，從印尼抵港，抵港後在西營盤華美達海景酒店隔離。連同此宗個案，本港至今錄得11,838宗個案，包括1宗懷疑個案。由5月15日至29日，本港累計報告20宗個案，包括5宗源頭不明本地個案和1宗可能本地個案。

輸入個案：1宗

●第11,838號個案：42歲女子，無病徵，從印尼抵港，曾入住西營盤華美達海景酒店。

醫管局公佈，截至上午9時的過去24小時，多1名確診病人出院，至今共有11,571名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用619間負壓病房，合共1,130張負壓病床。現時共有25名確診病人分別於13間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人情況危殆，1人情況嚴重，其餘23人情況穩定。

特別探訪安排擴至18非急症醫院

本港疫情漸趨穩定，醫管局26日宣佈，由本周末起進一步擴展特別探訪安排，增至於共18間非急症醫院實施。家屬探訪時須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，而已接種兩劑疫苗超過14日的人士，則可選擇以24小時內的病毒抗原快速測試代替。家屬亦須經由病房職員預約探訪登記，再由職員致電聯絡。

局方指，早前特別探訪安排於8間療養醫院實施時，流程大致暢順，希望市民理解疫情下探訪安排的局限，其他醫院及病房將於沿用恩恤安排或視像探訪。

運輸署為的士及公共小巴司機提供自願檢測服務

運輸署將由5月31日至6月13日，為期兩星期，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。的士及公共小巴司機可於今日（29日）起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。

●香港島林士街停車場（5月31日至6月13日）

●九龍黃大仙公共運輸總站停車場（5月31日至6月13日）

●新界葵芳葵義路停車場（5月31日至6月13日）

●新界元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處（5月31日至6月13日）

●大嶼山港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處（6月10及11日）

10非急症醫院新增特別探訪安排

●大口環根德公爵夫人兒童醫院

●麥理浩復康院

●葛量洪醫院 （紓緩醫學科及療養科病房）

●九龍醫院康復大樓

●東華三院黃大仙醫院

●明愛醫院懷義樓 - 兒童發展復康部

●沙田醫院（不包括精神科病房）

●大埔醫院（不包括精神科病房）

●白普理寧養中心

●小欖醫院

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

所有在港工作的外傭亦須於5月15日至5月30日期間接受第二次強制檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月6日）

●黃大仙廣場（至6月13日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月13日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月13日）

●尖東加連威老道100號（至5月30日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月13日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月13日）

●元朗安興遊樂場（至6月13日）

●天水圍天瑞體育館（至6月13日）

●屯門建生社區會堂（至6月13日）

●大圍隔田村對出公眾泊車位（至5月30日）

●大圍新翠邨新芳樓側足球場（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至6月13日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至6月13日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（至5月30日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（至5月30日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月30日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月30日）

●小西灣社區會堂（至5月30日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月13日）

●荔枝角公園入口，近港鐵美孚站D出口（至5月30日）

●深水埗福榮街37-39號對開（至5月30日）

●大角嘴櫸樹街（至6月13日）

●旺角上海街557號（至5月30日）

●葵涌運動場（至5月31日）

●沙田大會堂廣場（至6月13日）

●大角嘴維港灣會所對出位置（5月30日、6月4、11日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月13日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月29至30日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（5月29至30日）

●荔枝角公園入口（5月29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月29至30日）

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第16輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月11日至24日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月28日至6月10日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月28日至6月10日期間值勤，須於5月14日至27日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至5月29日17:30）

11,837宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多1人出院（第11836號個案），共11,571人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

25名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘23人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月29日09:00）

內地最新疫情：周五（28日）大陸新增16宗確診，當中有兩宗本土確診，分別在廣州、佛山發現，另外14宗為輸入病例，分別是上海7宗，四川、陝西各兩宗，廣東、浙江、福建各一宗。大陸累計報告確診91,061宗，累計死亡4,636人。台灣累計確診7,315宗，78人死亡。

外國疫情（截至5月29日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.69億、死亡人數超過351萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,323萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.3萬。印度確診人數超過2,755萬，死亡人數超過31.8萬。巴西確診人數超過1,639萬，死亡人數超過45.9萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國科興藥廠（Sinovac）合作研發的疫苗CoronaVac，在烏拉圭的疫苗接種計劃的早期結果，顯示可降低新冠病毒死亡率97%。

烏拉圭衞生部的報告指出，接種了兩劑CoronaVac疫苗的人士，感染率減低57%，需要接受深切治療的比率，降低95%。比較其他疫苗，CornonaVac較少公佈關於有效性的科學數據，但在中國國內和全球二十多個國家廣泛使用。

●世衞歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）警告，除非有至少7成人口接種疫苗，否則新冠疫情不會終結。他接受訪問時又批評歐洲的疫苗接種太慢，提醒不要以為疫情已過，歐洲國家和人民一定不可對抗疫自滿。世衞歐洲地區的53個國家和地區，目前只有26%人口已接種首劑疫苗。

●美國國務卿布林肯說，美國與印度會團結對抗疫情，華府希望確保採取行動協助印度對付嚴峻的疫情。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）表示印度感謝美國的團結和強力支持。布林肯說，美國不會忘記印度在疫情之初對美國的支持，因此美國現在要確保印度同樣得到適切援助。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,237,543 (593,881)

印度 27,555,457 (318,895)

巴西 16,391,930 (459,045)

法國 5,708,349 (109,452)

土耳其 5,228,322 (47,134)

俄羅斯 4,986,458 (118,386)

英國 4,493,582 (128,030)

意大利 4,209,707 (125,919)

阿根廷 3,702,422 (76,693)

德國 3,680,159 (88,246)

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