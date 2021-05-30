今屆文憑試結果將於7月下旬揭盅，屆時一眾畢業生除要考慮升學路向外，亦須考慮應否接種疫苗。有團體訪問逾450位應屆考生，發現有逾44%受訪者不願接種疫苗。調查亦發現，支持及反對大專院校要求師生在新學年開始前接種疫苗的比率各佔一半。有教師認為政府宜加強「疫苗護照」或「旅遊氣泡」措施，以吸引年輕人接種疫苗。

僅20人已打疫苗

青年團體「青年新世界」本周五（28日）成功以電話訪問458名應屆文憑試畢業生。結果發現，203名受訪者（44.4%）表明不會接種疫苗，有194名受訪者（42.5%）則表示「可能會」。而接種疫苗的受訪者僅20人。

在表明不願接種疫苗的受訪考生中，近75%受訪者擔心接種疫苗後出現嚴重副作用，另有13.3%受訪者認為接種後仍有機會受感染。而其他願意或正考慮接種疫苗的受訪者中，56.5%受訪者會選擇BioNTech，僅24.1%受訪者選擇科興。

多間大專院校早前要求或鼓勵師生於新學年伊始前接種疫苗。調查指支持及反對大專院校「谷針」政策的比率分別為47.6%及49.6%；而有63.2%受訪者考慮定期進行病毒檢測以應付大專院校要求，選擇接種疫苗的受訪者僅30.4%。

逾6成人不滿政府抗疫表現

另外，調查亦訪問受訪考生對文憑試放榜壓力及香港經濟前景的看法。結果顯示，受訪考生自評文憑試對其造成的壓力平均分達6分（1分為最低壓力水平，10分為最高壓力水平）；僅約50.2%受訪者有信心考獲本地大學最低門檻「33222」。有66.4%受訪青年對香港未來經濟前景的信心為「一半半」；傾向有信心及沒信心的比率則各約16%。另外，有62.8%受訪者亦表示不滿政府抗疫表現。

註冊教師、青年新世界副主席鄧咏堯認為，調查顯示約30%及29%受訪者認為接種疫苗後減少外遊限制及加強接種疫苗後副作用的醫療支援，能增加接種疫苗的誘因。他認為政府可加強加強「疫苗護照」或「旅遊氣泡」措施；大學亦可優先讓已接種疫苗的學生到海交流或使用大學康體設施，令學生接種疫苗意欲更高。

青年新世界學術顧問兼理事陳嘉詠則指，調查顯示應屆文憑試考生對大專院校的「谷針」政策仍有分歧。她希望各大專院校在新學年仍提供檢測資助及流動檢測站，令更多學生可回校上課；學校也應繼續提供網上課堂予不願接種疫苗及定期檢測的學生。

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