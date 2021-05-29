疫情肆虐，逾24萬人失業。政府去年6月起短暫放寬健全成人申領綜援的資產限額一倍，本月底完結，政府決定不再延長措施，下月1日打回原形。勞工及福利局局長羅致光曾估計，約有4萬個家庭受惠放寬措施，惟社署資料顯示，去年6月至上月底，失業綜援個案僅增加約1,200宗，升幅只0.6%。有團體直指，數據反映放寬措施根本無效，促政府重新考慮設立失業援助金。

記者 王家文

過去一年，本港經濟受疫情重挫，失業率曾高見7.2%，達17年來新高。雖然最新失業率回落至6.4%，仍維持在高水平，約24.75萬人失業，就業不足亦有逾12.6萬人。去年6月，政府放寬健全成人申領綜援的資產上限，由3.3萬元調高至6.6萬元，為期半年，並改稱為「援助失業人士特別計劃」。其後計劃延長多6個月，至今年5月31日為止。

兩輪計劃共動用公帑近40億元。勞福局局長羅致光曾於港台節目《給香港的信》指，估計約有4萬個家庭受惠於新措施，又認為是時候把綜援制度「去污名化」；其後他接受電視台訪問又呼籲有需要市民去申領綜援，「唔好去碌爆卡」。

放寬措施成效成疑

究竟這40億元幫到幾多失業人士？本報向社署查詢有多少名綜援人士受惠於新措施，即其資產介乎3.3萬元至6.6萬元，署方沒有提供，僅指截至今年4月底，失業綜援個案約有19,800宗，較去年1月上升約57%。

值得留意是，政府向外界提供相關的綜援數據，包括回應立法會議員提問，一直都以去年1月起計算。但放寬資產限額於去年6月起才實施，社署資料顯示，整體綜援個案由去年6月226,734宗，微跌至今年4月223,154宗，跌幅約1.5%；當中同期的失業綜援個案則由18,600宗升至19,801宗，增加1,201宗，增幅僅6.4%。

其實早於去年5月，即放寬綜援資產限額前，綜援個案已大幅飆升，由1月12,589宗增至5月18,427宗，增幅達46.3%，去年4月更錄得單月升幅24%。反之，放寬措施後，失業綜援個案的變動只有輕微波幅，介乎-1.3%至2.2%。

綜援申請手續繁複 僅放寬資產上限無助吸引

社福抗貧聯盟發言人黃國基表示，疫情至今，民間團體都要求推行失業援助金，但政府拒絕，只肯放寬綜援資產上限，早料到申領數字會很低，社署數據也足以反映，「係唔effective（有效）」。他指，除因綜援具標籤性外，有很多人不知道放寬資產上限，加上有其他掣肘，都窒礙有需要人士申領。

他透露，早前聯盟接獲一宗個案，有失業市民原打算短暫申領綜援，但社署人員指他住屋的租金太高，建議先搬去租金較平的地方居住，該市民考慮到搬屋要花費更多，最終無奈放棄申請。

「從來6萬6呢個數字都冇喺我視線範圍出現。」社區組織協會幹事吳衞東直指，社署網站至今仍顯示單身健全成人資產上限為3.3萬元，「相信好多人都唔知（放寬）」。他指，即使放寬資產上限，「亦唔夠吸引力」，因綜援申請手續向來繁複，如需提交過去一年銀行月結單及強積金資料等，部份文件或需付費向銀行索取，都會令失業人士卻步。

結困成效遠遜預期

吳衞東指，民間團體一直倡議成立短期失業援助金，惟政府拒絕，只放寬綜援資產限額，但社署數據可見根本成效不彰，即使下月1日起限時降低在職家庭津貼的工時要求，在現時有超過24萬人失業、逾12.6萬人開工不足的情況下，亦可預見會重蹈覆轍，作用不大，「咁你用乜扶佢呢？係冇嘢扶到佢」。

黃國基亦質疑，政府一直不想推行失業援助金，就以放寬綜援資產上限「頂住擋」，結果成效遠遜預期。但他認為，現時失業率高企，政府又沒有替代方案協助失業人士，對於現階段取消放寬措施有保留，「當冇其他替代措施，唯一可做，就係幫得一個得一個」。

社署：政府將落實不同措施支援

社署表示，健全成人綜援資產上限將於6月1日起回復至原來水平，但政府於今年4月1日至9月30日期間，豁免計算健全綜援申請人的保險計劃現金價值為資產，為期1年。發言人指，政府亦陸續落實一系列措施支援有經濟困難的人士及家庭，包括限時降低職津非單親住戶的工時要求，以及限時放寬短期食物援助服務計劃的資產限額等。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）