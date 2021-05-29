【本報訊】昨日公眾集會及遊行上訴委員會聆訊上，警方針對支聯會提出的防疫措施提出質疑，包括擔心難以追蹤確診者、活動違反限聚令等。支聯會反駁，警方以公共衞生為由限制遊行集會是越權。委員會最終以周邊地區疫情未受控，疫苗接種進度未如理想為由，駁回上訴。

港島總區總督察（行動）陳禮文稱，若集會參與人數超出預期，出現隱形患者將難以追蹤，而違反限聚令等同破壞公眾秩序，主辦方亦未能就活動取得豁免。警方已徵詢衞生署意見，近日每日個案平均數有所回落，但仍要高度警覺，避免社區爆發，大型群眾聚集的活動仍存在風險。他續稱，抗疫疲勞之際往往是另一波疫情高峯的開始，每日市民都會關心有無疫情記者會，「除咗畀張竹君醫生唞一唞，大家都希望冇（確診）」。

支聯會：可「畫圈」確保人數上限

支聯會秘書蔡耀昌在聆訊上質疑，警方以《公安條例》限制六四遊行集會，惟有關條文沒有賦權警方以公共衞生作為限制集會的合法理由，認為警方和律政司越權。現時疫情放緩，主辦方亦可事前「畫好啲圈」確保人數上限和社交距離，認為警方反對理據並不成立，「係咪有啲唔方便寫出嚟嘅考慮？」

上訴委員會最終裁定，遊行及集會對公共秩序和公共安全造成嚴重威脅，周邊地區疫情染疫人數未能受控，加上疫苗接種進度未如理想，主辦方未能說服委員會所採取的防疫措施是切實可行，因此駁回上訴。

市民普遍對警方及委員會決定感不滿，27歲的Michael沒有接種疫苗，他批評疫苗接種率已成為政府打壓的藉口，但強調民意不會消失，呼籲港人銘記歷史。不願上鏡的高級文憑學生K直斥警方的說法荒謬：「大家可以見到旺角咁多人啦，甚至乎政府都會搞年宵啦，唯獨就係ban一啲有政治（色彩）嘅集會，其實完全係用防疫嘅名義，去打壓人哋表達自己嘅訴求。」

此外，本報5月28日一篇題為「警藉限聚令禁六四集會」的報道，文中提及「疫情再次成為打壓港人集會自由的藉口」。警方來信本報，稱「有關描述與事實不符、誤導讀者」，警方深表遺憾。警方稱，有理由相信，有關活動會增加市民感染風險，且對市民生命構成重大威脅，形容有關的決定非藉疫情打壓港人集會自由。