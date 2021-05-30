47名民主派人士因參與去年初選，被警方控以串謀顛覆國家政權罪，案件3月初在西九龍裁判法院進行馬拉松式提堂，歷時整整4天。案件將於明天再訊，據悉屆時控方會要求押後案件至7月8日再訊，以便申請將案件轉介至高等法院審理。案件暫時僅有11名被告獲准保釋，有9名被告將於周二及周三再度申請保釋，並繼續由指定法官總裁判官蘇惠德處理。

根據司法機構網頁的聆訊安排，劉澤鋒、鍾錦麟、吳政亨、吳敏兒、余慧明將於周二（6月1日）再訊，而譚凱邦、陳志全、范國威以及王百羽將於周三（6月2日）再訊，每日的聆訊將會分三節處理，他們屆時會申請保釋。

若律政司將案件轉至高等法院審理的申請獲批，相對有7年刑期上限的區域法院，各被告的刑期上限將會大大提高。根據國安法第22條顛覆國家政權罪，首要分子或者罪行重大的被告，判處無期徒刑、或者十年以上有期徒刑；積極參加者判處三年以上、十年以下有期徒刑；其他參加者判處三年以下有期徒刑。

雖然案件在高院審訊，一般在高院審理的刑事案也由陪審團審理，但律政司司長暫未示意會否像插上光時旗幟、駕駛電動車涉撞到警員的唐英傑，申請由三名法審理。

案件於首次提堂時有15人獲總裁判官蘇惠德批准保釋，惟隨即遭律政司「追殺」要求撤銷保釋決定；未幾律政司卻收回四名被告的上訴覆核，包括楊雪盈、劉偉聰、呂智恆及林景楠。另一名國安法指定法官杜麗冰亦於高等法院駁回律政司的部分申請，包括楊黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信，故目前為止一共有11人獲准保釋。其中毛孟靜、尹兆堅、梁國雄、胡志偉、譚文豪、徐子見、岑子傑、張可森等人曾於高等法院申請保釋，惟均被杜官拒絕。

【案件編號：WKCC813/21】

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