本港疫苗接種人數低落，特首林鄭月娥日前指，政府作為僱主亦會考慮讓公務員接種疫苗後享有假期，稍後會作交代。有消息指政府落實讓公務員可享有接種疫苗後假期，每接種一劑有一日有薪假期，最快本周內公佈。有公務員工會指未接獲相關消息，認為措施未必能推動更多公務員接種，但認同讓員工接種後可休息一天。

本港疫苗接種計劃開展近三個月，接種率仍偏低，特首林鄭月娥早前（25日）出席行政會議前見記者時表示，政府下一步會考慮指定行業人員，若接種兩劑疫苗滿14日，可豁免定期強制檢測，包括前線公務員，又透露政府正考慮讓公務員接種疫苗後享有假期，稍後交代詳情。今日再有消息指政府落實讓公務員可享有接種疫苗後假期，每接種一劑有一日有薪假期，最快本周內公佈。

梁籌庭：當係sick leave

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，暫未接獲有關消息，但因接種疫苗後普遍都會出現副作用，讓員工接種後可休息是好事，「當係sick leave。」他指對兩天有薪假能推動更多公務員接種疫苗有保留，料假期只能即日使用，工會認為前線員工如需要經常接觸人群可考慮接種，「有（假）好過冇囉」。

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