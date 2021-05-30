雖然早前有傳特首林鄭月娥不滿前特首梁振英和董建華對現屆政府「干政」，但「梁營」和由董建華創立的「團結香港基金」對現屆政府的批評，未見收斂。曾在梁振英時期出任新聞統籌專員的馮煒光今日在報章撰文，批評現屆政府沒有用好梁振英卸任特首前留下的「土地成果」，令建屋阻力更大和建屋量更少，力促立法會議員應詰問「特區政府最高負責人」。團結香港基金高級副總裁黃元山今日接受訪問亦批評，政府現時存在官僚主義，拖慢建屋進度。有學者認為，「梁營」選擇在房屋問題狂攻林鄭，因為這是北京最關注的香港核心問題，不少中央領導人過去亦曾指出要解決。

《星島日報》日前引述「政界中人」指，林鄭一直認為前任特首梁振英和董建華不應「干政」，又指林鄭對於董建華創立的團結香港基金批評特區政府的土地房屋政策感到「頗為不悅」，又指兩人關係近期變得疏遠。

馮煒光：有人袒護地產豪門？

其中馮煒光今日在《星島》以〈本屆政府沒有用好前屆的土地成果，如何Connect巿民？〉為題撰文，質問本屆政府過去5年來，公私營單位建屋量有否達到梁振英卸任前所預計的逾19萬個，批評現時建屋阻力更大和建屋量更少，「是有人在刻意袒護地產豪門利益，讓地產豪門當特區政府『稅吏』？抑或為了AO黨退任後能順利到地產豪門旗下公司工作呢？」

馮煒光又指現屆政府出現團結香港基金所講的「三低」問題，即「低土地供應、低房屋落成量、低居住質素」，認為對此「本屆政府負責人」有必要開誠布公地回答。

他又指，梁振英任內物色及改劃的210幅短中房屋用地，但現屆政府直至今年3月，才改劃好當中的66%，批評「現屆政府實際已坐收其成，但連『收成』也『收』得很慢」，又指現屆政府在覓地未見積極，沒有交出未來5至10年的房屋供應方案，認為現屆政府應檢討「為何浪費了梁振英留下來的土地成果」。

黃元山斥無人問責

團結香港基金高級副總裁黃元山今日接受Now節目《大鳴大放》時，亦指過去8年公營房屋的建屋量，比目標少了約10萬個單位，相當於13.5條彩虹邨，批評政府存在官僚主義，拖慢建屋進度，並說：「8年內少了13條彩虹邨，有沒有人需要問責？並沒有。」《蘋果》已就上述批評查詢特首辦，暫未獲回覆。

「夾擊」耐人尋味

中大政治與行政學系高級講師蔡子強接受《蘋果》查詢時分析，「梁粉」前行會成員張志剛早前向林鄭政府發炮後，外界已視特首前哨戰已展開，認為馮煒光今日文章對準林鄭「發炮」，相當具針對性，火藥味濃。他認為，「梁營」選擇在房屋問題狂攻林鄭，因為這是北京最關注的香港核心問題，不少中央領導人過去亦曾指出要解決。

對於團結香港基金高層亦批評林鄭政府的房屋政策，蔡子強指由於該基金由董建華創立，認為要再作觀察，才能知道該基金是否亦已捲入特首選舉戰圈，「如果連董建華都已歸邊，咁個訊息就相當耐人尋味，因為董生一向都『無寶不落』」。

身兼中央港澳工作領導小組組長的中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，本年3月初在北京接見港區全國政協委員，有消息指他要求香港設法解決包括房屋問題在內的各種深層次矛盾，之後他接見港區全國人大代表時，再次表明香港想要安定就要解決房屋問題。

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