47名參與涉及民主派初選人士被控違反顛覆國家政權罪，明天（31日）下午將在西九龍裁判法院再次提堂。其中一名被告劉頴匡，其女友今晚發佈劉頴匡早前在荔枝角收押所改編的作品 《由零起步》，寄調《明年今日》，並附有手稿。參與拍片的包括晴天林、阮民安，以及劉的幾位好朋友，包括鄭敬基、雷有曜、熊仔餅等。

《由零起步》歌詞

就算孔雀困於灰暗地牢

亦不會蓋掩他美好

色彩看不到 但風采更清高

就算輸給那些亡命之徒

不等於終結就到

確信面前尚有路 臨天光之際會等到

明天可會更加煎熬

到無力承擔的程度

暫時別怕 時候很早

從頭起步 自會有歸途

逃不出圈套 能掙扎亦自豪

日漸成熟不等於認老

迴避暴風後再趕路

由零起步 路會更荒蕪

毋須擔心到 隨手放下地圖

命運難料都不要給擺佈

人還未死總可看到變數

repeat chorus

望見孔雀照樣原地起舞

花枝招展到地老

看那自由舞步

連蜘蛛也鼓舞

車仔歐聯奪冠 劉頴匡興奮

另外，劉頴匡女友今日前往探望後，透露劉頴匡對車路士在歐聯奪冠感到相當興奮，並說：「雖然唔期望佢（劉頴匡）4年後（甚至8年後）就出得返嚟，但循例都希望（車路士）下次如果再入到決賽，佢可以喺外面同各位一齊觀戰吧！」

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