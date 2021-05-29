【本報訊】國安法高懸的香港，六四集會再度被禁，去年參與悼念者又被重判，嚴正執法的流言更是四起。如斯背景下，連從未缺席維園燭光的中堅，亦認為港人毋須再堅守固有陣地，人和記憶才是關鍵。

「阿牛」曾健成31年來無論風雨，都身處維園人海中，但今年幾乎連抽空悼念都成問題。他早前因限聚令案件上庭，裁判官建議6月4日再訊，他表示「全日都要悼念六四」，法官才將日期延後。

阿牛：我信人心不死

雖然遇上通情達理的法官，但阿牛希望港人不要心存僥倖，他在灣仔六四街站接受訪問表示：「我呼籲大家唔好去維園，拉得你㗎，一支燭光可能坐一年㗎，𠵱家啲官係咁判㗎。」訪問期間，便衣警員一直監視着他的街站，高壓統治可見一斑。雖然維園不再是選項，但阿牛仍相信港人的堅持，「我相信人心不死、燭光不滅，六四晚係遍地開花」。

自21歲起，黃浩銘每年都堅持到維園悼念，唯一缺席的一次，是前年因佔中案被囚。他認為，雖然維園悼念是港人的歷史，但今年除了有國安法，亦是中共百年黨慶，政權強力打壓實屬意料中事，他不會堅持非到維園不可，「我覺得悼念最緊嘅係人嘅心，我哋嘅記憶」。

黃浩銘認為，維園以外，港人仍有很多表達方式，「喺銅鑼灣你係咪阻止我？教堂悼念，唔通你封教堂呀？你阻止唔到香港人表達，有啲人實會喺街上，未必一定要聚集，但唔會停止我哋嘅悼念、記憶同控訴」。兩年前他在鐵窗內也繼續悼念亡者——他在食剩的提子包上，插了兩支香煙，在晚會舉行的時間燃點。煙圈緩緩上升，無論身處何地，心意大概也能送到天上。