立法會上周四（27日）三讀通過「完善」選舉制度修例，明天（31日）將會刊憲並生效。政務司司長張建宗及律政司長鄭若驊今均在網誌表示，新選舉制度下，「反中亂港份子和外部敵對勢力不得再有可乘之機進入政治體制，議會將可回復正常運作。鄭若驊又指，對於有海外政客聲稱修例違背《基本法》列明的普選目標，她重申按本港實際情況和循序漸進達至普選的目標依然保持不變。

張建宗在網誌形容，「完善」選舉制度是一項非常重要及具歷史性的法案，未來會做好選民登記及三場選舉的工作。他相信，新選舉制度下，反中亂港份子和外部敵對勢力不得再有可乘之機，通過選舉制度漏洞，進入香港特區治理架構，及阻撓和干擾特區政府依法施政；並相信議員回歸理性議事論政，會大大提高議事效率。

鄭若驊亦表示，會繼續就修訂選舉制度的條例草案，與其他政府部門緊密合作，做好籌備工作。而全國人大常委會修改《基本法》附件時，已考慮香港的實際情況。她指有一些海外政客聲稱修例違背《基本法》所列明的普選目標，她重申《基本法》第45條和第68條規定「根據香港的實際情況和循序漸進的原則達至普選的目標依然保持不變」。

她又指，選舉委員會現時獲賦予兩項新職能，包括產生40名立法會議員和提名立法會候選人，都是選舉制度中的重要元素，形容選委會無疑是一艘船的壓艙物（ballast），確保社會整體利益受保障，讓一國兩制得以全面貫徹落實。

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