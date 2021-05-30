受一連串社會事件影響，投考警察人數近年有下降趨勢。為吸引新血加入，且讓有意投考警隊的人士了解各部門運作，警隊今（29日）於黃竹坑香港警察學院舉辦「警隊體驗日」，是2019年後再度舉行招募日，亦是首度加入體驗元素的招募日。

警方指，今日全日有約2,000人登記，將會分上、下午時段進行，活動包括守城部門展覽、VR訓練體驗，參觀後可即時投考。警方於2018及2019年的招募日，分別有逾2,400及約2,000份申請。警方今年將會招募1,545名警員，當中分別為195名見習督察及1,350名輔警。

守城部門展覽包括反恐特勤隊、機場特警等6個部隊，展出防彈衣、C4防毒面具及爆破工具等，部份參觀巿民興致勃勃地拿起試用，亦有小朋友在家長陪同下認真端視盾牌，並聽示範警員講解。有市民上前與身穿制服的部隊成員合照，亦有不少人駐足聆聽射擊訓練的講解，警犬訓練展覽亦相當受歡迎。

展覽亦設售賣紀念品的攤檔，出售穿着警隊制服的小熊及印有不同警方執法時常見的布章、鎖匙扣等，當中亦包括「警告 催淚彈」、「速離 否則開槍」及警告違反《國安法》的字句，攤檔職員表示「好多人買，好受歡迎㗎，就嚟賣哂㗎喇」。進入展覽範圍前，門口擺放了與成年人身高相若、身穿綠色警隊制服的小熊。

警稱投考人數減「唔能好單一咁分析」

警察招募組警司陳純青指，警隊今年接獲1,700份投考，體驗活動更有多達2,000人報名。2019年後投考人數一度大幅下跌，陳稱整體投考數字下跌「唔能夠好單一咁分析同解說」，又指「黑暴事件」及疫情有好轉後，投考人數有「平穩向上嘅趨勢」。被問及社會運動對巿民投身警隊的影響，他再強調「不能單一地分析」，認為是「巿民意識到警務工作嘅危險性，警務人員依個身份對佢本身及家人帶嚟好大嘅（困擾）」，才會造成投考數字的下跌。

近期警隊屢爆出與誠信有關的醜聞，有記者問會否加強背景審查，陳未有直接回應，僅指投考者的性格、能力及價值觀是否與警隊一致，為考慮是否聘請的因素，又指警隊有完善的誠信管理政策，去維持高度誠信的標準。他同時未有正面回應高層醜聞會否影響投考者意願的提問，只指每一位投考者都各因不同原因投考，且取態與他們日常生活及經歷息息相關，重申希望體驗日可以釋除有意投考者的疑慮。

被問有何特質實踐宏願 投考者一度沉默

警隊在不少巿民心目中形象較負面，或會影響投考意願，卻反而成為阿明投考的原因。想要投考見習督察的他指，「咁我相信唔同嘅執法人員，其實可能你哋會問啦，究竟你哋有冇政治立場，咁我相信每個人都有佢嘅政治立場，同你講冇就係假㗎啦，但係我相信每一個執法人員，佢哋仍然仲識得分咩叫是非黑白，咩叫做得啱與唔啱，好多時企喺我哋自己嘅立場，就係做返自己應該要做嘅嘢，我相信大家都會明白嘅」。

他又多番提及，是因為想要拉近警察與巿民的距離，重新建立警隊形象才立志投考警察，但被問及有甚麼特質可以幫助實踐宏願時，則一度陷入沉默，被追問才指認為自己擁有批判思考及領導能力，然後提出不同方案提議，指可以減低警員工作壓力。

眼見社會越發撕裂而想投考警隊的還有23歲的Carmen。她早於2018年投考警察成功，但當時因要進修而放棄，3年後再度投考。她指眼見社會分化，警隊在捍衞香港時遇到不同挑戰及困難，令她投考決心更大，希望與警隊一起捍衞香港。對於公眾尤其年輕人對警隊有意見，她指「只要做好自己就得」，又稱自己相當幸運，朋友都非常支持她投考警隊。

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