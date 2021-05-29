正所謂「好腰好腎好男人」，中醫角度，腰背痛與腎的關係密切。中醫理論認為「腎為先天之本」，藏精，主骨生髓， 若先天不足、久病傷腎、房事過度、年老體虛，都易導致腎精虧耗，不能榮養外腑就會出現腰背疼痛；腎精不足還會導致骨質疏鬆。另外，倘若有外傷，包括跌撲損傷、急性腰部扭傷、閃挫引致瘀血滯留於腰部而觸發腰痛，中醫角度，這屬血瘀症。

紓緩腰痛有很多方法，經醫師判斷後，如果患者屬於濕重型腰痛，拔罐治療有助去除濕氣，放鬆肌肉，袪瘀新生，紓緩腰部肌肉的疼痛。除了拔罐，針灸、艾灸及骨傷手法治療亦能給予患者實時的紓緩，即時疏通經絡，減輕痛楚，消除炎症，同時亦有補腎功效。當然，按摩也有助紓緩腰痛，但若果患者想得到更有保障的治療，還是選擇持牌經營的按摩店吧！

紓緩腰痛湯水

杜仲五指毛桃瘦肉湯 （2人份量）

材料：

杜仲15克、五指毛桃20克、狗脊15克、牛膝15克、桑寄生15克、瘦肉600克及蜜棗3粒

做法：

1. 將所有材料略洗備用，瘦肉汆水

2. 將所有材料放入煲內，加入8碗清水

3. 大火煲沸後轉小火煲1.5小時

功效：補益肝腎，舒筋活絡，強筋壯骨

日常預防

腰痛是常見的都市病之一，要多注意生活習慣加以預防：

1. 飲食上盡量少飲凍飲，運動後不應直接飲凍飲或冷氣風扇直吹，居家注意避免潮濕。此外，不要坐在或躺於濕地、下雨時避免冒雨涉水、運動出汗後應及時擦拭身體，更換乾爽的衣服等，可避免寒濕和濕熱侵襲身體。

2. 坐姿應保持正確，不可斜身或翹腳而坐，沙發及床墊不可過軟，以免加重腰椎負擔。

3. 不應勉強搬運過重物品，轉身及取物件動作平順，避免因用力不當而出現閃腰。

4. 女士們避免穿着高跟鞋，以免增加腰部肌肉負擔。

5. 注意適當的勞動和休息，節制房事，以免腎精虧損。

撰文：註冊中醫師林婉珺

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