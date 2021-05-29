【本報訊】連行街也不再安全的香港，本地大學在國際上的競爭力大不如前。香港國際教育展昨日開幕，600多間本地、台灣及海外院校和升學機構參展，吸引大量家長與學生參觀。有中學生計劃海外升學，除了因為本地升學壓力大，他更擔心「講咗啲唔啱聽嘅嘢，自己會有生命危險」。

廠商會「第27屆香港國際教育展」昨起一連兩日於灣仔會展舉行，免費入場，共600多間本地、台灣及海外院校和升學機構，並設30場升學講座等，提供不同升學出路及課程資訊。入場參觀的中四學生李同學表示，希望了解海外大學課程，其家人建議距離較近的台灣或有親友照應的澳洲，他則心儀德國，因當地大學可減免學費，減輕經濟負擔。

加國升學查詢增三成

李同學說，文憑試壓力大，相信海外升學較輕鬆，而本地大學學術自由收窄，憂慮「講咗啲唔啱聽嘅嘢，自己會有生命危險」。他說家人因為香港社會不穩，已建議他移民，他自己亦擔心「行行吓街俾人拉，可以嘅話都唔考慮喺本地升學」。

帶同讀小四的兒子到場的甄先生說，對德國教育特別有興趣，近年本港社會爭議事件是他考慮安排子女海外升學的重要因素。他解釋，現時本地教育不再符合他的期望及要求，「首先唔好規範某啲思想先啦」。不過他說未必會舉家移民，因對他而言，香港工作機會較多。

天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡指出，去年受疫潮影響，查詢海外升學的人數減少，但自加拿大放寬移民政策後，查詢到加國升學的人數回升，今年第一季比去年同期增加約三成。家長通常考慮移民條例為先，不少人擁有加拿大及英國護照，故加拿大、英國的查詢最多，澳洲亦不少，另外文憑試壓力大亦是考慮因素之一。

多間台灣大學亦有參展，惟受疫情影響，未能安排當地教職員來港，攤位大部份由曾赴台讀書的香港學生及其家長提供查詢服務。宜蘭佛光大學攤位職員稱，學生有意到台灣升學的原因包括，成績不達升讀本地大學要求、台灣學費較低等。

另有不願上鏡、於台灣大學讀機電工程學系二年級的香港學生表示，因疫情關係休學一年，兩年前決定赴台升學，因為對香港未來失去信心。

手機用戶請按此放大圖表