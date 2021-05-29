【本報訊】發展商信和置業夥華人置業等推出「打針送樓」計劃，牽起社會關注商界及政府會有甚麼後續措施獎勵接種的市民。四大發展商之一的新世界，其營業及市務部總監黃浩賢（圖）昨指，集團會研究信置的措施，正諮詢集團法律部意見，稍後會公佈。

黃浩賢昨出席集團的售樓活動，被問及信和的計劃。黃透露，集團會研究信置「打針送樓」做法，只是現時市場消息有限，而送樓活動或存印花稅等法律問題，若要落實，應以送贈還是買賣形式轉名，這些都要諮詢集團法律部意見及研究，稍後留待公司公關部跟進及回應。

就稅務問題，信置前日已表態，將代繳相關稅項，包括買家印花稅或雙倍印花稅。同屬四大地產商的長實、新鴻基和恒基，截稿前未回應會否推類似「打針送樓」計劃。

《福布斯》香港富豪榜排名第五的呂志和擁發展公司嘉華國際，這公司未有回覆查詢。富豪吳光正旗下的會德豐地產前日指暫無意仿效信置的做法，但會研究其他方法鼓勵打針。

陳肇始：多謝地產商

多名官員歡迎信置的舉措，食衞局長陳肇始昨在電台節目稱，若各界提供誘因都能令市民提高積極性，政府對此歡迎，直言「多謝地產商」。公務員事務局長聶德權則希望各界繼續有不同鼓勵方法。

事實上，多國政府及商家十分積極提供打針的獎勵，上海市多區部門向已打針居民派100至200元人幣；美國多個州政府為接種者提供抽獎，現金獎高達500萬美元；歐洲塞爾維亞則向合資格接種者派約25歐元現金獎。

本報昨直擊多處苗接種中心，有市民指對抽獎感興趣，黃女士認為可鼓勵更多市民打針，「當然好啦，大家都想有層樓，香港買樓咁貴！」到中山體育館打針的鄭先生指會參加信置的抽獎，但擔心只是噱頭，「六合彩咁，吸引但唔會中！」施先生則指抽獎「得啖笑」。到九龍灣接種科興的李先生稱一早已預約，抽獎與否與他無關，「唔會着眼呢啲而打針」。