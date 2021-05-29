1989年5月，香港逾百萬人為聲援八九學運走上街頭，卻始終無法改變獨裁者的鎮壓決定。血腥過後，港人每年堅持點起燭光悼念死難者，惟32年後，悼念卻也是罪，過往港人在維園聲嘶力竭呼喊莫失莫忘的情景或再不復見。如同達明一派的《回憶有罪》歌詞形容：「如燭光都有罪，將暗黑多幾十年。」

大學生避談

國安法實施以來，在香港進行關於政治議題的街頭訪問越來越難。途人即使願意駐足，但只要聽到敏感的問題，便馬上拒絕受訪。大學生過往最勇於就六四發表意見，但記者日前在大學外多次邀請學生受訪均遭婉拒，有人聞及六四即「耍手擰頭」，快步離開。

不難理解，今時今日面對鏡頭，一字一句重如鉛鐵，稍有不慎隨時傷及自身。某日在旺角做六四街訪，數名途人跟記者明言不想變成下個「海關哥哥」，因自身言行遭秋後算賬，亦有當年曾參與聲援六四學運遊行的女士透露，今年不敢外出參與悼念活動。生活在白色恐怖彌漫的社會，港人再沒有免於恐懼的自由，即使接受採訪亦須思前想後，更遑論參與集會。

雖然如此，仍有大學生向記者透露，反送中運動令他們對六四學運深感共鳴，其中警察攻打各間大專院校的情景，令他們聯想當年遭解放軍血腥鎮壓的一眾學生，故縱然恐懼，今年仍希望參與六四燭光集會。一名受訪同學這樣說：「唔希望因為環境變咗，我哋就唔再做應該做嘅嘢。」

年輕一代在反送中運動找到與香港人同行的意義，當年於北京天安門外絕食的學生又何嘗不是追求對國家的願景？只是大家最終殊途同歸，同被政權鎮壓。集會遊行被禁絕、民主派領袖遭清算入獄、抗爭者流亡海外，留下的人能否在僅剩的空間傳承歷史？「歷史假使有人，定被發現。」