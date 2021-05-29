今年香港特別熱，夏日出外有否發現四季常綠的榕樹變成「禿頭」？原來本港多區出現朱紅毛斑蛾大爆發，幼蟲專門蠶食榕樹樹葉，最新已蔓延至大埔區。發展局承認，至少23棵古樹名木受蟲害影響。長春社保育經理許淑君分析，今年高溫和少雨天氣，加快朱紅毛斑蛾的生長，由以往1年2次繁殖，增至1年3次繁殖。

本港多區榕樹受蛾蟲影響，當中天水圍、屯門、元朗、上水、粉嶺都是重災區。以天水圍公園為例，大批榕樹都「禿頭」，康文署更圍起封鎖線提醒市民不要接近，記者上周在公園發現朱紅毛斑蛾成蟲和幼蟲，有保安形容，蟲害爆發高峯期，地下曾遍佈幼蟲，嚇得市民不敢入內，近日公園已做了除蟲工作，亦有斬去部份樹枝。

蟲害近月有蔓延迹象，大埔區議員劉勇威指，5月14日首次收到報告，在太和翠怡街發現蟲蹤。另一區議員陳蔚嘉亦指，太和邨、寶雅區、舊墟及太湖花園發現蟲害。劉勇威指，以往朱紅毛斑蛾在新界較北地方爆發，擔心會蔓延較南地區，「擔心會唔會推進到大埔市中心，甚至更南嘅沙田或者香港其他地方」。

發展局承認，今年受朱紅毛斑蛾幼蟲影響的樹木數目較往年有所上升，主要分佈在北區、屯門、元朗及大埔。去年有11棵古樹名木受蛾蟲影響，今年已增至23棵，當中北區佔17棵、元朗佔3棵、大埔佔2棵、屯門佔1棵。以新近爆蟲害的大埔為例，圍頭村遊樂場和汀角村兒童遊樂場的古榕樹均受蟲害。記者對照灰沙圍遊樂場一棵古榕樹，去年7月仍非常茂盛，今年5月已見「禿頭」，樹冠變得稀疏。

長春社保育經理許淑君指，今次蟲害爆發，與天氣越來越熱有關，朱紅毛斑蛾在低溫時不活躍，一般過冬後在5月開始繁殖，今年卻提早至3月底已有成蟲出現，由以往一年有兩次繁殖，變成一年有三次繁殖。她指，今年乾旱少雨亦加劇蟲害，「其實昆蟲佢飛上去枝頂度繁殖，佢哋鍾意天晴時間。如果落雨呢，都會影響佢哋飛行能力，會阻止佢哋飛得更遠。」

發展局表示，榕樹因葉片減少而外觀變差，對整體健康和結構狀況未構成嚴重影響。防治措施方面，用肥皂水噴灑受影響的樹冠及於樹幹施放殺蟲劑，減低幼蟲數量。去年11月至今年2月蛾蟲結繭越冬期間，加強清除藏於樹皮或樹根隙縫、淺土層及落葉的蟲蛹。部門今年嘗試利用竹蓆、草蓆或麻布袋包裹部份樹幹作試點，捕捉在樹幹上活動的幼蟲。

許淑君解釋，麻布有幼細纖維，會將幼蟲卡住，工作人員就可以定期清理。她個人觀察，草蓆較滑，亦可阻止幼蟲向上爬，「我都見過啲蟲爬咗上去之後，倒樹蔥跌返落嚟，亦都喺樹罅位見到一定數量蟲屍體，我諗佢都有啲效用。」她補充，姬蜂是朱紅毛斑蛾的天敵，有助抑制蟲害爆發，呼籲當局盡量採用環境友善的防治措施，避免使用高毒性的殺蟲劑。

她分析，按朱紅毛斑蛾的生長周期，現時處於結蛹階段，預計10至20日便可羽化，下一波幼蟲或在6月中出現，屆時便知道防治措施的成效。而榕樹被吃光樹葉後，一般用儲備的能量生長樹葉，但每棵樹的健康情況不一，暫時難以判斷會否影響樹木健康。至於蛾蟲會否南移？她認為大帽山等山勢可阻隔朱紅毛斑蛾遷移，但不排除蛾蟲受人為活動影響，例如意外跌落至路人的背包，不經不覺就到達其他地區。

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