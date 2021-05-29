《國安法》拉出的紅線虛無飄渺。有關六四，港人最初討論着是否可繼續高喊「結束一黨專政」，到今日已在猜想悼念本身會否已經犯禁。嚴刑峻法下，燃點了31年的燭光會否在今年熄滅？本報最近進行問卷調查，了解港人在高壓環境中對悼念的想法。結果顯示，縱有恐懼，香港人並未死心，過半數堅持悼念六四，當中近3成仍有計劃到維園。

記者在本月中旬（當時警方未通知支聯會拒絕六四集會的申請）以問卷形式，分別在街頭、大學和網上進行訪問，了解港人對今年悼念六四的意見，結果分別收到106、109和125份有效問卷。在全部340名受訪者當中，53%表示會繼續悼念六四，表示不會的僅有約9%，未決定的則有近36%。不同群組受訪者的意見略有差異，近55%街頭受訪者對今年是否悼念六四未有決定，網民意見則相反，有逾8成受訪網民表示會繼續進行悼念。

34%憂遭政府追究

六四維園集會去年首次不獲政府批准，但最終仍有大量民眾湧入維園推倒鐵欄點起燭光。今年政府續以防疫理由拒絕晚會，有人放風警告，警方會對悼念民眾嚴正執法。受訪者對六四晚前往維園的意欲明顯受影響。在179名會繼續悼念六四的受訪者中，合共超過61%選擇在家中或其他地方進行悼念，但仍有28%人會繼續到維園悼念。

每年的六四集會是港人言論和集會自由的重要象徵。但今年在《國安法》下，過去享有的自由變得不再確定。問卷要求受訪者對因悼念六四而被政府追究的恐懼進行評分，5分最大，1分最小。34%受訪者的恐懼評分達4或5分，顯示不少港人對本來合法的悼念有明顯恐懼，另有33%受訪者給予3分。

市民冀繼續到維園悼念

大學生賴同學前年首次參與六四集會，今年仍希望可以到維園出席悼念活動，「一定會驚嘅，到時咪當普通路過咁樣去囉」。不願上鏡的李同學則慨嘆，《國安法》實施後，民主派先後被捕，難以再組織大型悼念活動，但若有人發起集會，即使有恐懼仍會到場，「行動上係好多掣肘，但唔會限制到大家悼念嘅諗法……唔希望因為環境變咗，我哋就唔再做應該做嘅嘢」。

曾參與維園燭光集會、30多歲的M先生（化名）表示，對政府的執法有顧慮，今年很可能不會去維園，「我睇唔到點解唔可以（出來悼念），但大家都明白呢個時勢始終會有一定風險」。他會改以其他形式，例如網上集會，繼續歷史傳承，「喺可以做嘅範圍入面盡量做，短期內改變未必會好大，但一路做多少少，1%都好，日日都做1%，慢慢就會越做越多，長期來講可能就會有大家想要嘅結果」。

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