勞福局局長羅致光今（30日）發表網誌，指香港2020年的總生育率已跌至0.87，是數十年來新低，預計今年的生育數字仍會下跌。有市民認為香港政治環境及教育制度欠佳，不適宜生育，亦有家長稱對香港教育制度有憂慮，打算會為子女報讀國際學校或到外地升學。

「好多學生唔睇新聞 睇抖音」

大專學生陳小姐表示不打算生小朋友，她直言相信很多人見到現時香港環境動盪，都不會打算生育，又稱「如果啲人信呢個地方，仲覺得呢個地方有希望都會生啦」。

她稱最擔心香港下一代的教育，她認為本港教育制度欠佳，又提到對通識科殺科感到非常可惜，「好多學生唔係個個睇新聞，係睇抖音，如果唔係通識科教、唔係老師講，好多學生可能唔知世界發生緊咩事」。

陳小姐稱經濟能力亦是其考慮因素，「窮人唔好生仔嘛，都驚自己租唔到夠大嘅地方畀小朋友住」。

雖然羅致光提到，政府去年12月已延長產假至14周，但陳小姐認為措施不能鼓勵生育，「啲人唔會因為有產假就覺得政府好好，我本身連生仔都未必想」。

趙先生及楊小姐亦稱暫時不打算生育，他們認為香港政治環境不穩定，不是適合小朋友成長的環境。他們又指，香港學童學習壓力大，且「思想箝制得好勁，驚學得唔好」。他們稱即使將來生小朋友，也傾向考慮送子女到外地升學，但仍要考慮經濟能力。

「有啲學校特別鍾意講中國」

育有兩名分別4歲及2歲半小朋友的賴女士指，自己本身想有小朋友、組織家庭，但她對本地教育亦有憂慮。她批評本地學校學習環境偏向催谷學生，故打算為子女報讀國際學校或送他們到外地升學。她稱對本地教育有一定政治考慮，但不願多談，只稱「政治唔係好啱我哋心意，有啲學校特別鍾意講中國，唔想第時小朋友淨係識講普通話」。

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