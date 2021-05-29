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小一派位放榜︱移民潮掀學界大執位 校長籲家長叩門忌三心兩意

47分鐘前

今年度小一統一派位結果將於周三至周四（2至3日）揭盅。教育局指獲派首三個志願的學童共18,645名 ，即佔約77%，創五年來新高；惟今年參加統一派位的學童共24,211人，較去年減少2,582 人，同樣是五年來最低；移民潮掀學生「音樂椅」效應，家長精益求精，趁勢為子女揀選心儀名校，有校長建議家長最多考五間，最遲七月中下最後決定，勿三心兩意轉校影響兒童心理狀態。

記者 羅惠儀

將軍澳循道衞理小學校長林德育預計，今年放榜後，各校因移民和轉校而放棄學位者增加，令情況更形複雜：「以往我們學校，很少學生於統一派位後走。今年我預計多少也有此情況，因為移民，亦有其他家長見某些學校有位，又會走（叩門）。」

他補充，普遍小學於七月中，大致落實取錄學生名單；有指今年各類型學校「爭學生」情況激烈，林強調家長勿三心兩意，不斷追求「更好」學校，開學前，家校始終需要時間處理小一適應問題。「要給時間孩子安定下來，家長不斷（獲取錄）轉校，對小朋友未必好事。每間學校都有好的地方，是揀一間適合孩子的學校。」

油天（海泓道）：家長勿漁翁撒網　學生面試見疲態

油尖旺區的油蔴地天主教小學校長（海泓道）陳淑儀直言，每年總有漁翁撒網的家長，「在最後一輪面試，我會坦白問一條問題：『若我們揀了你小朋友，你心目中是否仍有其他學校？』當我們電話通知家長取錄，你又放棄，其實都影響其他真正心儀學校的家長，要等到七月才知結果，很影響心理。」

陳淑儀指，孩子叩門太多必露疲態，家長選校前宜先了解子女能力：「我覺得選五間已經很盡，不要『大想頭』，五間都揀選爭到頭崩額裂，子女若非在某方面有特長，都知機會不會高，特別個性慢熱的，在短短面試十幾廿分鐘，一落場便要見到他們很smart，若不屬這類，多少較難考入某些學校，又何必強求？」

油天（海泓道）屬31校網熱門學校，去年叩門人數約600人，叩門位20個。校長陳淑儀透露，首輪面試將悉數面見申請者，主要評估學術能力，包括以粵語、普通話、英文朗讀文章；透過不同情境考運算思維能力等；次輪面試則同步見家長，了解平常與子女相處情況，像誰接放學、跟進功課，及對學校辦學理念的認識等：「會分開見，給小朋友一些情境題，了解他們與人相處能力；亦會請他們介紹喜歡的圖書。」

該校會收取學生個人檔案（Portfolio）（五頁雙面印為限），陳淑儀會參考學生有否一體一藝活動：「我們想學生全人發展，從幼稚園涉獵不同活動，非『定型』某一項，待高年級時才聚焦。」

協和（長沙灣）：分享圖書考語文能力

隸屬深水埗40校網的中華基督教協和小學（長沙灣），歷年叩門者眾，副校長黃子茵表示，去年收到近五百份叩門申請表，今年候補學額約20，不過，因去年自行階段獲取錄的學生，已有數名通知學校放棄學位，因此有機會在叩門階段增加學額。

該校設兩輪面試：首輪會悉數面見「1-1-1」（即自行、統一派位甲、乙部均為首志願，或他區1-1-0）申請者，去年約有120名；其他申請者約300人，最後揀選80至100人面試；次輪則揀選約50至70人，需同時面見家長。

黃子茵強調，該校重視兩文三語及閱讀文化，因此，面試包括朗讀中、英文文章，輔以中英數問題卡，考核學生學術能力：「是符合幼稚園程度懂得的計算與認字能力。我們不會用筆試。」今年續取消小組面試，首輪將個別面見學生，「主要傾偈，話題圍繞生活，好像問他們上網課情況，從中了解家庭的支援。」學生須自備中或英文圖書介紹：「主要看學生能否很完整分享圖書，對老師提問亦表現自如，看得出真正喜歡那本書」。

黃子茵分享道，去年面試，有孩子帶同停課期間創作的英文故事，主動要求分享，令她印象深刻：「我相信是他創作，因為他很有自信回答問題，看得出不是家長為他預備。而他很夠膽主動問老師可唔可以分享故事，最後都取錄了他。」

將軍澳循道：一輪面試考解難能力

林德育表示，該校候補位有12個。去年收到350至400份申請表，預計今年申請人數相若；學校只設一輪面試，家長同場須填寫問卷，了解其對學校的認識程度：「考學生中、英文閱讀能力，給予他們一些生活情境，看解難能力。」去年，該校曾着學生就四幅圖片講故事，考反應，「其中一幅圖是動物不見了媽媽，老師遂問小朋友怎處理，都是生活情境罷了。」

7月2日「解凍期」收候補生

教育局容許學校於7月2日起正式取錄候補生，即所謂「解凍期」；惟其間校方不能收取轉校生的「小一註冊證」，不少學校將以口頭形式通知取錄學生。

家長若要為「叩門」做好準備，收到註冊證後，可按各心儀學校要求準時遞交報名表格；即使打算放棄已獲派小學，亦須前往獲派學校辦理註冊手續，否則將被視作放棄該學位。

至於學童辦妥入學註冊手續後若需轉校，家長應先獲得另一所學校答允錄取後，方前往原先獲派學校取回「小一註冊證」，待原校把註冊證交回，等同即時取消其子女獲派學位。

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