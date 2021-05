香港藝術發展局昨日(30日)舉行第15屆香港藝術發展獎頒獎典禮,其中藝術新秀獎(藝術評論)得主凌志豪,由藝術家楊秀卓代領獎項及發表得獎感言,他寄語文化人肩負發揚本土文化的責任,更稱將獎項獻給同代評論人「林雪平」—— 即民主派初選47人案被告張可森。

有得獎者則強調自由對創作的重要性,稱希望真心愛香港的人可以暢所欲言、「為香港講真話」,亦有人得獎時高呼「香港加油」。其中藝術家年獎(藝術評論)得主朱少璋致辭時眼泛淚光,祝願每位真心愛香港的人「可以繼續喺香港、為香港暢所欲言」

楊秀卓寄語文化人發揚本土文化

頒獎禮昨日於九龍灣國際展貿中心舉行,無法親身出席的藝術新秀獎(藝術評論)得主凌志豪由楊秀卓代領獎項。

楊秀卓代表凌志豪讀出得獎感言時表示,在此困頓的時刻,文化人應該肩負發揚本土文化的責任,更說「謹以此獎獻給同代評論人林雪平」。

林雪平為現時身陷囹圄、47人案被告之一張可森的筆名,張過去數年曾多次以此筆名發表文化評論及填詞作品。

朱少璋眼泛淚光:祝真心愛香港的人可繼續暢所欲言

而藝術家年獎(藝術評論)得主朱少璋則強調自由對藝術評論和創作的重要性。他稱自由度越大,作者下筆的時候越能暢所欲言,又祝願每一位真心愛香港的人「可以繼續喺香港、為香港暢所欲言」,其間一度眼泛淚光。

「微弱的光芒集結起來一定可突破困局」

至於藝術家年獎(文學)得主劉偉成則表示,寫作需要胸襟,指虛心接受他人批評才是成熟的表現,又引伸至社會上每個崗位都需要這種胸襟。他續稱,希望可繼續以這種胸襟創作,讓別人閱讀作品後會想好好生活下去。他稱相信大家好好地生活,就可以喚起眾人心底的光芒,「即使係微弱嘅光芒,集結起嚟一定可以突破而家嘅困局。We cannot move the mountain, but we can make light」。

「如果唔能夠講真說話,冇可能做到美、善嘅作品」

而藝術新秀獎(視覺藝術)得主嚴瑞芳則簡單感謝家人、伯樂及同路人,最後說出一句「香港加油」。

藝術新秀獎(戲劇)得主陳秄沁則表示,藝術令她學懂何謂真善美,她稱「如果唔能夠講真嘅說話,我哋冇可能做到美、善嘅作品」,又表示以後會繼續透過劇場「為自己、為香港講真嘅說話」。

