47名參與或組織初選的民主派人士，今年2月28日遭落案起訴串謀顛覆國家政權，案件將於今午在西九龍裁判法院再次提堂。還柙中的被告已一早由囚車押送到法院候訊。

據悉，控方會要求押後案件至7月8日再訊，以便申請將案件轉介至高等法院審理。

案件今年3月初在西九龍裁判法院馬拉松式提堂，一度聆訊至深宵，歷時整整四天。據知，裁判官將不會在今次提堂時處理保釋事宜，而有9名被告將在明天及周三分兩日申請保釋。司法機構網頁資料顯示，其中五人劉澤鋒、鍾錦麟、吳政亨、吳敏兒、余慧明將於明日再應訊，而譚凱邦、陳志全、范國威以及王百羽則於周三再訊。每日聆訊將分三節處理，繼續由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理申請。

47人被控違反國安法第22條顛覆國家政權罪。條文列明，首要分子或者罪行重大的被告，判監最少十年，可囚終身；積極參加者判監三至十年；其他參加者則最重判監三年。律政司將案件交由高院審理，意味認為刑期應該比起區域法院判刑上限的七年監禁為高。

其中楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信共11人獲准保釋，餘下戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、柯耀林、岑敖暉、王百羽及余慧明則一直遭還柙。

【案件編號：WKCC813/21】

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