【本報訊】本港疫苗接種計劃開展逾三個月，惟接種率持續偏低，官商推出不同優惠全力谷針。消息指，政府最快本周公佈公務員接種疫苗後可享「打針假」，每接種一劑便有一日有薪假，已打針的公務員亦可追溯假期。公務員工會表明未能評估計劃的吸引力，但期望政府的合約及外判僱員亦可受惠。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，不少公務員反映打針後有發燒等輕微不適，認為政府讓公務員享有打針假是好事，「當係sick leave」，但他未能評估措施會否吸引更多公務員打針，工會認為前線員工如需經常接觸市民可考慮接種，「有（假）好過冇囉」。他又期望公務員打針假可覆蓋政府合約及外判的僱員，認為政府可向相關外判商補貼。華員會則期望當局盡快公佈細節。

港大教授炮轟港人應感羞恥

公務員事務局指政府正研究進一步鼓勵和便利政府僱員接種疫苗的措施，會盡快公佈詳情。特首林鄭月娥日前出席行政會議前透露，政府作為僱主，會考慮讓公務員打針後享有假期。

在打針有樓抽等催谷下，接種疫苗人數一度創新高至單日逾四萬人，惟熱潮回落，截至昨晚8時的過去24小時，接種疫苗的市民約有35,200人，網上預約者亦降至約26,900人。前日有九宗打針後送院個案，七人已出院，兩人不遵從醫生勸告出院，他們的病徵包括右臉麻痹、血管迷走神經性昏厥及出疹等。

政務司司長張建宗昨於網誌表示，香港疫情已大致「清零」，但以香港不足20%的低接種率，確實令人非常擔心。根據不同國家和地區經驗，變種病毒肆虐和出現疫情反彈的地方都是疫苗接種率較低，警告市民若不希望香港再走抗疫「回頭路」，疫苗接種是唯一最佳辦法。

港大醫學院公共衞生學院講座教授林大慶昨出席電台節目時亦指，香港疫苗接種率僅約兩成，在全世界中屬近乎最低水平，斥香港人應該感到羞恥。他表示，已接種疫苗人士感染及傳播病毒風險較低，不應與未接種疫苗的人受相同限制，建議政府仿效部份西方國家，容許已完成接種疫苗市民在室外較低風險地方毋須佩戴口罩，及容許他們在餐廳六至八人聚餐及堂食至午夜12時；至於未打針的市民則要繼續按防疫規定及戴口罩。他認為放寬已打針者的相關限制，不涉歧視問題。

零確診斷纜 葵盛東邨盛富樓強檢

惟零確診一日即斷纜，昨錄得一名4月中從印度回港人士的初步確診個案，葵涌葵盛東邨盛富樓因此要強檢，任何在5月9日至5月30日曾身處該大廈超過兩小時的人，須於6月2日或之前接受檢測。衞生防護中心指因應基因排序分析結果，原先被列為本地個案的深水埗匯璽29歲印傭（第11831號）、九龍塘伯爵園39歲印傭（第11833號）、大角嘴維港灣46歲菲傭（第11834號）、43歲巴基斯坦籍地盤工人（第11835號）及西貢大洞禾寮村的37歲菲傭（第11836號），較大可能早於抵港前已染疫，中心將該五宗個案修正為輸入個案。