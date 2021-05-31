特首林鄭月娥今日（31日）親自舉行記者會「谷針」 ，商界及公營機構積極配合。據了解，政府希望以疫苗屏障維持剛復蘇的經濟及開展通關，以免一旦爆發第五波疫情，經濟再次不堪一擊。

政府聯繫多個公營機構向員工提供「打針假」，以軟銷手法營造全民打針的氣氛。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，政府谷針，除了因衞生專家意見，要嚴防像台灣突然爆疫外，相信也因疫苗接種率低，打擊特區政府的威望，成為林鄭成績表的污點，影響下屆特首選舉選情。

消息：谷針考慮經濟因素 憂第五波無疫苗應付

今年一月疫苗開打前，公務員事務局局長聶德權被問到會否為市民提供打針誘因，當時他說政府並非要氹市民打針，強調疫苗是最重防疫措施，並確定疫苗安全有效。但經過3個多月，本港接種率仍然低企，政府轉軚軟硬兼施谷針。

據了解，政府政府谷針主要是經濟考慮，不希望第五波來襲時，剛復蘇的經濟再被擊倒，政府也難以再大手筆派錢救經濟；而且復必泰疫苗使用期很短，也難以無限期營運所有接種中心，一旦9月接種中心關閉後，第五波疫情煞到，市民才趕打針，屆時私營機構未必能應付突然飆升的接種需求，所以政府希望短時間內催谷接種率。

據了解，政府聯繫多個公營機構，於記者會後公佈打針假等措施，配合政府營造全民打針的氣氛。

接種率低影響特首選情

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，政府谷針有多個原因，包括衞生專家擔心香港會像台灣及新加坡，突然出現新一波疫情；相信疫苗接種率低，會令北京政府對特區政府抗疫成效，及林鄭的能力有所懷疑，也影響下屆特首選情。

蔡又指，相信一輪谷針或會令接種率有改善，畢竟市民看到一向防疫很好的台灣也失守，可能會擔心疫情隨時殺埋身，開始改變想法；而且部份港人很現實，會受打針獎勵吸引。

另有部份人對政府信任度低，一開始擔心疫苗副作用及不喜歡與政府合作，「一時情緒反應」，但可能現時會改變。大學要求教員學生接種疫苗，也協助增加接種率。

珠海接種率逾八成大灣區之冠 港澳遠遜

另有醫生表示，以大灣區為例，香港及澳門的接種率較落後，珠海今年4月已成為全國18至59歲目標人群接種率超過八成的城市，內地傳媒報道更指「是對粵港澳大灣區加快構築人群免疫屏障起示範作用」。

深圳目標人群接種率可逾五成，上月廣州目標人群接種率逾六成。本港與大灣區城市比較接種率時，不無壓力。

何栢良：商界提供誘因當做公益 無任歡迎

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港須提高疫苗接種率，但誘因幫助不大；接種率低是因疫苗資訊不精準，「錯嘅入屋，啱嘅唔入屋」，不少市民誤以為自己不宜接種，若政府不「完善」疫苗資訊，「點谷都好難谷」。

若打針抽獎由商界提供，非涉及公帑，他認為是無任歡迎，「當救經濟，經濟唔好，佢哋都受影響。當公益，從社會責任角度講得通」。政府安排外傭進行兩次強制檢測，成本約兩億元，「係20層1,000萬嘅樓」。

接種疫苗希望將Covid-19「流感化」

何栢良指，接種疫苗是希望將Covid-19「流感化」，不需動輒停學隔離，而最重要是50歲以上人口接種比率高。全球接種率最高的以色列，雖然疫苗開打半年，最少一劑的接種率只有約63％， 但有90％至98％的60歲以上長者已接種，故明日開始可以解除大部份限制措施。

何指，「香港整體人口一年都打唔到去七成」，而現時80歲以上接種率只有1％，故惟有推高整體年輕人接種率。他不明為何至今本港未能降低接種年齡至12歲，「嗰度可能都有幾萬人接種」。

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