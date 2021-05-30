【本報訊】粉嶺發生雙屍倫常悲劇，62歲女婿前晚趁妻兒離家外出，狠向同住多年的外父下毒手，手持鐵鎚闖入外父房間施襲。外父被狂扑喪命，伏屍房間內，女婿疑畏罪跳樓自殺身亡。現場沒撿獲遺書，相關家庭亦無家暴紀錄，女婿殺人動機成謎，警方將循多方面調查案件起因。

慘遭鐵鎚扑殺外父姓吳（88歲），人稱賢伯。墮樓身亡男子是其姓吳（62歲）女婿，據知仍有工作，與同齡妻子阿蘭育有一名28歲兒子，一家四口同住聯捷街榮福中心2座16樓一單位。據知，事發單位由外父及女兒阿蘭擁有，二人於1994年以91萬元購入。榮福中心屬私人機構參建的居屋，共六座，樓齡28年。

街坊未聞爭吵

賢伯一家屬於老街坊，街坊對發生慘劇議論紛紛，指未見該家庭曾經爭吵，對發生慘劇十分愕然；有人懷疑是相住好同住難引致，又稱兩人有心病多年。

事發前晚8時許，阿蘭與兒子外出未歸，家中只剩賢伯與女婿二人，其間女婿持鐵鎚進入外父房間，不由分說亂扑亂打，外父走避不及，全身多處受傷昏迷，女婿其後放下鐵鎚拆開窗花縱身躍下，直墮大廈對開空地。住戶循聲查看，赫見吳頭破血流倒卧地上，馬上報警。

救護員到場證實女婿已氣絕身亡，毋須送院，用帆布遮蓋屍體，警員續登樓調查，發現大門反鎖，要由消防破門入屋，竟發現賢伯倒卧睡房內，遍身鮮血，亦告不治，警員在他身旁發現一把鐵鎚，以及拆下的窗花。法醫初步驗屍證實，賢伯頭部、手及腳有硬物襲擊傷痕，其中頭部爆裂，相信是致命傷；警員事後撿走染血鐵鎚及大批證物化驗。

前晚11時許，女婿的兒子回來認屍，神情哀傷，其後屍體由仵工移走，稍後剖屍確定死因。警員在死者身上及現場單位亦未沒發現遺書，由於暫無人目擊案發經過，兇案成因仍待警方進一步調查。

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司表示，該家庭過往沒有家庭暴力紀錄，現場未有發現遺書及搜掠痕迹，未清楚有否發生過爭執，警方正從多方向調查案件起因及動機，案件暫列有人從高處墮下及屍體發現案，交由大埔警區重案組第3隊跟進。