今年維園被燭光填滿的場景不再，但禁止在維園亮起燭光，又是否能熄滅人心中、象徵着希望及未敢忘記的燭光？六四紀念館由昨日（30日）起重新開放，舉行名為「八九民運與香港」的主題展覽，亦首次設置場區，讓市民到場獻花。場館重開第二日，人流過百。即使六四或將成「禁語」，但仍有港人願意以自己的方式薪火相傳。

望女兒認識真正歷史

有兩個年幼女兒的林小姐，六四時仍在就讀中學，帶同兩個女兒來到六四紀念館，她指是要讓她們認識真正的歷史：「等佢哋認識六四啦，認識究竟真係發生緊啲咩事，因為我唔想佢第時……佢哋都仲細個啦，第時嘅教育肯定係歪曲晒」。她會在今年六四，帶着兩位小朋友，身穿黑衣到樓下靜坐，並會以手機亮燈或不燃點的蠟燭悼念，亦鼓勵其他港人「Be water」。

作為一名母親，她尤其關注教育的議題，留意到政權頻頻試圖竄改歷史，她指：「其實好想講嘅係話，（政權）咪使指擬，你可以完全洗晒佢哋腦，但我呢代，起碼我自己，我一定會畀番佢哋知個真相，等佢知發生過咩事」，她指女兒未來怎樣想她無從干預及猜測，但若然想透過竄改歷史來磨滅真正的歷史，洗下一代腦，她堅定地說「唔使指擬」，指將堅持身教，不會讓極權得逞。

市民穿文宣Tee參觀：絕不讓恐懼嚇怕自己

每次談及成為政權眼中釘的六四，有不少人總會有所顧忌，選擇不出鏡；身穿「光復香港 時代革命」的T-shirt、身上有不少文宣產品的Mary卻仍未懼置身鏡頭前：「我唔會有何擔心嘅問題或擔心之處，我哋唔可以再畀政府操控住我哋公民抗命嘅力量。」指自己不會去想任何的後果，絕不會讓恐懼有任何嚇怕自己的機會。

Mary形容，六四是「爭取和平（民主）嘅公民抗命，指當年的鎮壓「中國真係做錯咗」。中共政權多年試圖掩蓋及竄改六四的一段歷史，「我覺得其實無論佢哋點去竄改，都改變唔到歷史個真相。北京或者中國做每一樣嘢，咁啲（中國）學生都係親眼見到呢件事，係有呢個歷史記載。我覺得無論佢哋點樣竄改，都只不過係俾一個藉口佢哋講大話，冇乜意思㗎其實。」

港府追上中共竄改歷史的步伐，試圖以不同的言辭修飾七二一、八三一等歷史，Mary則指「冇一個香港人會信政府講嘅呢啲謊言」。

Mary期望透過身上的文宣，提醒自己及大家要堅持：「因為喺疫情底下，我自己覺得，唔多唔少嘅香港人或手足，都可能會忘記咗呢個反送中或者爭取民主嘅理念。我個口罩、件衫同個袋，都係要提醒，就算個疫情完結、或者仲喺度都好啦，希望佢哋都仍然會記住呢件事，唔好放棄。」

疫情之下，社會運動陷入沉寂，Mary說：「如果你哋肯堅持落去，呢個願望係始終會實行到嘅」，自己將會在六四當天自備鮮花獻給死難者，指「念念不忘，必有迴響」。

館內職員指，今日館內有過百人流，有不少人帶同白花來到，在獻花區獻花悼念，她同時透露，近兩天留意到有較多年輕人到訪，亦有不少父母帶同小朋友來到。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）