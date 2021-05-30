【本報訊】5月酷熱天氣持續，昨下午氣溫高達32℃，當時一名中年男子與友人在跑馬地遊樂場足球場內踢波，其間出場外休息，與友人傾談時疑中暑暈倒，送院搶救無效證實死亡。有急症室醫生提醒市民，炎熱天氣做運動要注意降溫及補充水份，避免中暑。

疑中暑死亡男子姓陳（49歲），據知本身患有痛風症，警方其後聯絡到其家屬，稍後將剖屍確認死因。全球天氣暖化問題嚴重，炎夏未至，今年五月酷熱天氣再破紀錄，至少出現七次「熱夜」，即全日最低氣溫在28℃或以上。昨日天氣炎熱，其中坪洲及上水更錄得逾35℃。

疑中暑暈倒

據天文台紀錄，昨下午3時至4時，跑馬地錄得氣溫32℃。姓陳事主昨日相約友人到跑馬地馬場內的足球場踢波。

至下午3時許，事主出場休息，其間與波友傾談時突然不支暈倒，友人懷疑他中暑報警求救，救護員趕至替他急救及送院，但最後證實死亡。

有急症室醫生指，中暑一般指當人體溫度超過40.5℃並出現神志不清。他解釋指人在酷熱下體溫會上升，若在室外暴曬及進行劇烈運動體溫會急速上升，這時人體會增加排汗和呼吸次數降溫，但若環境溫度過高，排汗等不能有效控制體溫時，便會出現中暑；當體溫升至41℃或以上時，患者更會出現全身痙攣或昏迷等現象，若不及時降溫急救，恐有生命危險，建議定時補充水份及飲電解質飲料。