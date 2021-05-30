【本報訊】因初選案被指串謀顛覆國家政權的政治素人吳政亨（網名李伯盧，圖），其案件今日再度提堂，上庭前他透過友人在Patreon發表家書，指不知還要被囚多少光陰，可幸對物質無太多牽絆，他豐富想像力令他有片刻自由，「他們才關上門，一轉身我已經飛出了囚室，不知所終」，沒任何鐵鎖可以鎖得住他的靈魂，誓死保衞思考及想法這些「最神聖的領域」。

吳政亨指，在獄中要適應物質方面需求最容易，因他沒太多這方面的牽絆，「被物質蒙蔽而放棄更高追求，本來就是很可悲的人生」；而身軀自由層面上，「我亦有幸地擁有豐富的想像力。他們才關上門，一轉身我已經飛出了囚室，不知所終」，自言「沒有任何鐵鎖可以鎖得住靈魂」。

「誓死保衞我的想法」

經常在網上發聲的吳認為獄中最難捱是資訊缺乏，「我的腦袋每分每刻在思考，而資訊就是思想的食糧」，他指平日經常上Google求證發掘資訊，惟在囚獲得資訊的途徑有限，「缺乏了廣度，惟有以深度補救」。他稱感謝多位有識之士提供書籍建議，而且獄中沒太多東西分散注意力，可專注吸收書本訊息，「算是因禍得福」。

還柙逾三個月，吳謂其思考出的大部份結論，經消化及自我辯證後，理解更深刻，信念更加增強，「我的思考，我的想法，對我而言是最神聖的領域，我會誓死保衞。我一生都會努力分享我思考的成果，一生都不會說違背良心的事。這方面，我絕不妥協」。