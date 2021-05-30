手機用戶請按此放大圖表

「特首跑馬仔」本身已經係一場小圈子遊戲，當北京「完善」埋選舉，確保班選委要忠誠聽話之後就更封閉，但對建制入面嘅有心人嚟講，仍然可以爭餐飽。

馮煒光促「詰問政府最高負責人」

好似前特首梁振英疑似不斷隔空向現任特首林鄭月娥挑機，佢手下「猛將」、梁粉張志剛差不多每周一文為梁助攻。梁振英另一「愛將」、前新聞統籌專員馮煒光噚日亦加入戰團，寫文批林鄭政府冇用好梁朝留低嘅「土地成果」，解決房屋問題。

梁振英針對房屋問題向林鄭政府挑機唔係新嘢，之前張志剛先寫文踩林鄭嘅「明日大嶼」只係空殼，噚日馮煒光又接力喺報章撰文對林鄭房屋政策踩多腳，指控現屆政府冇用好梁朝留低嘅「土地成果」，仲質疑有人「刻意袒護地產豪門利益」，搞到建屋阻力更大同建屋量更少，力促立法會議員詰問「特區政府最高負責人」。

同一時間，由另一前特首董建華做主席嘅團結香港基金嘅高級副總裁黃元山再加把口，批評政府現時存在官僚主義，拖慢建屋進度，唔知佢哋係咪示範緊點樣「團結香港」呢？

梁營同梁粉先後對林鄭政府發炮，大家應該當特首前哨戰已經展開，而利用房屋問題狂攻林鄭，更似乎係有人睇見北京最關注呢個香港核心問題，加上唔少中央領導人過去指出過要解決，自然開炮出手格外兇狠。

李八方