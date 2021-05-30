【本報訊】尖沙嘴一間凍肉店驚現鯊魚蹤影，有市民發現雙髻鯊BB成為展示櫃的「食材」，惹起保護動物組織人士質疑屬瀕危物種的路氏雙髻鯊非法運港，違反國際貿易協定，店主日前在記者查詢後將標本下架。香港護鯊會佘先生強調鯊魚的捕獲來源地是關鍵，若從外國入口又未向漁農署申請許可證，便屬違法。

遭質疑違例進口

尖沙嘴緬甸台的熟成肉類凍肉店「熟成品味」，近月在門口展示櫃放了一條兩呎長雙髻鯊魚BB，海洋生態專家羅謙恩看過鯊魚相片，估計是受保護的路氏雙髻鯊。有關注動物權益的市民質疑標本來源違法，批評食店有鼓勵食用鯊魚之嫌，有違近年拒吃魚翅的環保風氣。

據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II，九種雙髻鯊中，只有路氏雙髻鯊、無溝雙髻鯊和錘頭雙髻鯊被列入其中，受《保護瀕危動植物物種條例》規管，出入口無論生死，都需要申請許可證。即店主展示不明來歷的路氏雙髻鯊標本或違法。

記者前日到場視察，發現展示櫃內的鯊魚旁，放置了其他肉類和魚類製品，當向店員查詢鯊魚品種，職員林小姐稱不清楚情況，只知鯊魚BB是標本，且存放數月。至前日下午，食材店姓余東主透過員工回覆，指數年前從魚市場買魚時夾雜了這條已死的BB鯊，因見外形漂亮獨特，便製成標本於店舖展示，強調絕無傷害鯊魚的意圖。其後他再致電指，鑑於事件引起熱議，為免其他店舖仿效，決定將鯊魚標本下架。

羅謙恩指受保護的路氏雙髻鯊在港水域罕見，主要生活在熱帶和亞熱帶海洋水域，全世界都有分佈，不能確定能否在本港水域內捕捉。香港護鯊會佘先生強調違法與否，必須先清楚鯊魚的捕獲來源地，因為雙髻鯊的出入口和國際貿易，無論生死，都需向漁護署申請許可證。現時本港街市魚檔偶然可見數呎長雙髻鯊出售，佘先生指「香港水域捉、香港死、香港賣，無得監管」，即並未觸及法例。即使懷疑違法，亦因難確定鯊魚捕捉地點，而無法執法；佘指若展示標本則不需要許可證。