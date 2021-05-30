【本報訊】香港大學醫學院兒童及青少年科學系招募300名11至16歲青少年及其父母進行接種復必泰及科興疫苗的研究，招募工作已經完成，其中科興疫苗仍有名額。港大預計7月可公佈初步研究數據，期望在政府開展學童接種時，令更多學生願意打針。

參與這項研究的家庭可以自由選擇接種復必泰或科興疫苗，至今分別有80多名及20名參與者接種復必泰及科興疫苗，後者仍有名額。所有參與者接種疫苗後30分鐘內沒有任何嚴重不良事件。港大預料7月可公佈初步研究數據，期望政府開展學童接種時令更多學生願意打針，又建議政府在新學年開始時，於中學展開學校外展接種。

安心出行增儲存電子針卡

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊昨表示，學校是否可以在9月1日恢復全日面授課程，需要小心處理及聆聽專家意見。至於政府研究放寬12至15歲青少年接種疫苗，他認為如果家長諮詢家庭醫生後認為適合接種，便應鼓勵子女打針。

對於港大微生物學系講座教授袁國勇指即使爆發第五波疫情，應容許已打針的學生回校上課，未打針的學生則在家網課，湯修齊認為應先諮詢教育界，因安排部份學生接受面授課程及部份在家網課，未必是最理想，對學校人手及教師工作均有影響，調配方面未必是最好。

此外，創新及科技局長薛永恒昨在社交網站稱，「安心出行」將新增儲存電子針卡，當局將讓使用Apple手機的市民，把電子針卡收納在iOS系統的Apple wallet中。當局亦與Google商討，在Android手機錢包提供類似功能。他指，是否儲存電子針卡於安心出行或手機錢包純屬個人選擇，惟提醒市民不要傳送他人或在社交平台分享，更不要讓人借用，現時安心出行下載量已超過439萬。