旅發局明日（6月1日）開始第二輪「賞你遊香港」，憑800元本地消費單據即可直接向旅行社報名，免費參加本地旅行團。活動將分兩批推出，為免明日大批市民湧到當局網頁，該局今日已率先推出首批約130個行程，市民可先選擇心頭好，翌日再直接向有關旅行社報名，先到先得；而第二批約60個行程將於6月中推出。

第二輪「賞你遊香港」提供2萬個名額，較第一輪增加一倍，先到先得。市民只要憑最多2張合共800元、由5月24日起的本地消費單據，即可向旅行社換取本地遊名額一個。第二輪的首批136個行程已上載至旅發局網站，市民可按行程類別或日子等，搜尋想報的本地團，並直接向主辦的旅行社報名，報名方法各有不同，包括上網、致電或whatsapp留言等，均為先到先得。

有關本團最早於6月7日出發，參加者享導遊服務、來回交通接送、一餐膳食及保險，並保證至少到訪2個景點。當中包括美食及工藝等主題，比較特別的亦有捕魚、田園耕作等體驗活動。而成功獲旅行社確認報名的市民，須先預繳100元按金，可於出發日取回。

惟所有參加旅行社均須遵守旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》，亦即所有參加者必須安裝「安心出行」。參加者於登上交通工具、進入景點和食肆時，均須掃描二維碼紀錄自己行蹤。

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