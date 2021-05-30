在浩瀚山野中救人本已不易，在傷者身前再遇撲面山泥巨石，你會選擇護己，還是救人？消防處高空拯救專隊今個月初接獲一宗攀山拯救事故，涉及5名行山客被困於馬鞍山彌天棧道附近一懸崖底，其中一人更攀爬15米後失手墜地，拯救行動難度因地形及傷者情況而大增。拯救隊員到場後成功將傷者救回崖頂，惟其間竟遇上一場小型山泥傾瀉，0.8米巨石連帶數不清的沙泥滾石迎面撲來，在電光火石之間，3位隊員選擇飛撲保護傷者，最終雖負傷卻也無悔，「我知道我係冇得行開，我係一定要頂住佢」。

自去年初疫情在香港爆發後，港人逾年無法出國外遊，不少人轉投山野懷抱，藉行山一解「鄉愁」。惟穿梭山岳之間亦必伴隨風險，根據消防處數字，攀山拯救事故及受傷人數由去年2月起急升，自去年12月起到今年4月，更幾乎每個月均錄得破百宗事故，其間總受傷人數更數以百計，而踏入5月的僅僅第一天，消防處高空拯救專隊已經歷一場驚險的拯救行動。

事發於本月1日，5名互不相識的行山客，共3男2女跟隨一行約20人的行山團隊，從西沙公路出發沿大洞脊前進期間，被困於彌天棧道一帶的懸崖下，其中一名女子跟大隊攀爬時，更失手從15米高處墜下受傷。高空拯救專隊在同日下午約5時接報後，一行9人乘直升機空降到馬鞍山及牛押山之間，直接沿路「爆林」抵達被困位置，並先以繩索系統將傷者從崖底救起，檢查傷勢時發現她疑似出現內出血及骨折，清醒程度亦不理想，須盡快帶離。

至晚上約10時半，隊員準備將傷者帶回空降位置吊運救離時，崖上竟突然發生小型山泥傾瀉，從迎面滾來大石及沙泥，當中更包括尺寸堪比一部窗口式冷氣機、面積達0.8米的巨石。

當時在傷者附近的3名隊員在電光火石之間，決定立即撲向傷者作保護，最終3人均因此負傷，但傷者則幸而無恙。其中一人為九龍灣消防局消防員王瑞進，他事發時位於傷者上方，指突然聽到有人大叫「落石」，抬頭一望已有數顆大石滾來，距離僅有約3米。他憶述指，自己「嗰一刻嘅反應知道唔可以避開，因為後面有傷者，如果我唔頂住啲石，啲石頭會擲中我哋啲隊員，甚至崖底下嘅待救傷者」，故他嘗試伸手擋石，惟衝擊力仍將他彈開，右腳小腿更隨即被大石壓着。他續指，被擲中後最擔心是自己受傷會影響救援行動，「因為我哋去救人，最怕嘅係自己都變埋傷者」。

現場拯救專隊因有3人受傷，行動人數只剩6人，高空拯救專隊消防隊目黃小明指，考慮現場環境及人數後，決定聯絡政府飛行服務隊作「緊急撤離」要求，幸而附近有合適吊運點，經「砍樹」清理現場後可供直升機救援，但因位於懸崖邊風勢頗大，吊離傷者行動亦險象橫生，幸而最後有驚無險，於晚上約11時45分，3名受傷隊員及受傷傷者獲安全送往醫院。至於仍被困於崖底的4名行山客，亦於凌晨1時獲救回崖上，其後沿扶手繩合力重回空降點，乘直升機回到灣仔飛行服務隊停機坪，整個行動於凌晨4時半結束，歷時接近12小時。

在救援行動中「劫後餘生」，黃小明憶述自己於凌晨近5時接近灣仔停機坪，當時在直升機窗口外望，已看到三位隊中長官早已手持快餐店食物守候，「等我哋去食，知我哋成晚冇食飯」，笑言感到很窩心，「我哋高空拯救隊係好有人情味」。

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